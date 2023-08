En coulisses: comment sont gérées les interruptions de service du REM?

En cette troisième journée de mise en service officielle, le Réseau express métropolitain (REM) a connu sa troisième panne mercredi matin. Pour l'occasion, Andy Saint-André de TVA Nouvelles est entré dans les coulisses de la gestion des pannes, au centre des opérations du Réseau de Transport de Longueuil (RTL).

«Ici, on est les yeux et les oreilles du Réseau de Transport de Longueuil», dit Nicolas Tanguay, directeur principal en planification, stratégie et innovation pour le RTL.

«On est vraiment content que le démarrage soit fait en période estivale, donc c’est sûr qu’il y a moins de clientèle, moins d’activités. Ça nous permet vraiment de poursuivre notre préparation pour la rentrée», ajoute-t-il.

Rappelons que le REM est toujours en période de rodage jusqu’au 21 août.

Certaines lignes d’autobus du RTL ont d’ailleurs été remises en service lors de la panne de mercredi matin.

«On est une boîte d’opérations, pour nous, c’est du quotidien, ce sont des choses auxquelles on est prêt», affirme M. Tanguay.

Le plan de relève (ou plan d’urgence) est mis en branle après une panne de 20 minutes en période de pointe et 30 minutes hors pointe.

À ce moment, des navettes sont mises à la disposition des usagers.

«Évidemment, ce n’est pas avec la même capacité. Un autobus peut transporter une cinquantaine, une soixantaine de personnes au maximum. Une rame de REM complète, on parle de 600 personnes environ», précise le directeur.

«On fait notre gros possible, mais c’est sûr que les temps de déplacement sont plus longs à ce moment-là», dit-il.

Que s’est-il passé mercredi matin?

«Ce matin, ce qui s’est passé, c’est qu’on n’a pas démarré le système. Normalement vers 5 h, le REM commence à circuler, ça n’a pas été le cas ce matin. C’est un problème informatique; une mauvaise connexion a empêché le démarrage des trains», explique Jean-Vincent Lacroix, directeur des communications, CDPQ Infra.

