«Heartstopper»: Netflix livre une deuxième saison absolument irrésistible

L’attente tire à sa fin pour les fans de Heartstopper. Nick, Charlie et leur bande reviennent pour une seconde saison plus profonde, plus charmante et plus touchante – et un mot: meilleure! – qui débarquera sur Netflix jeudi.

La première saison de Heartstopper, lancée l’an dernier, avait pris le monde entier par surprise avec son charme et sa candeur indéniables. Cette adaptation télévisée des romans graphiques du même titre nous présentait Nick et Charlie, deux adolescents britanniques à première vue différents en tout points: le premier est sportif, le second est plus cérébral. Mais dès leur rencontre, les jeunes hommes commencent – lentement mais surement – à développer des sentiments l’un pour l’autre.

Leur histoire a ému et fasciné la planète, Heartstopper se classant dans le top 10 des programmes les plus écoutés sur Netflix dans 54 pays.

Chastes et purs

Il faut tout de même accepter la proposition de Heartstopper, soit celle d’un univers édulcoré où les adolescents sont sages (lire: chastes et purs), diamétralement opposés à ceux dépeints dans les autres séries du genre. Les pulsions sexuelles semblent inexistantes, les personnages rougissant ici à la seule mention d’un baiser. Aucune cigarette n’est non plus grillée à l’écran, pas plus que les drogues – même douces – ne sont consommées.

Bref, ceux qui carburent aux Euphoria et Riverdale de ce monde risquent moins d’y trouver leur plaisir, disons.

Mais c’est rafraîchissant, voire attendrissant, de voir Nick et Charlie tisser avec innocence leur relation amoureuse, tout comme le font leurs camarades de classe. Les choses sont toutefois plus complexes pour cette nouvelle fournée d’épisodes, déposée jeudi sur la plateforme Netflix. Le coming-out de Nick sera moins aisé qu’il ne l’anticipait, tandis que certains de leurs pairs découvriront l’ampleur – ou l’absence – de leurs sentiments l’un pour l’autre.

Zones sensibles

On creuse en effet davantage différents enjeux, s’aventurant dans des zones plus sensibles tel les troubles alimentaires, l’aliénation parentale ou encore l’appartenance aux différentes lettres de la communauté LGBTQIA2S+. Heureusement, c’est fait avec le doigté et la sensibilité usuels de l’auteure Alice Oseman. Celle-ci – également autrice des romans graphiques – est capble d'enrober ses intrigues d’empathie et de bienveillance sans les noyer dans l’eau de rose.

On s’attache également encore davantage aux personnages mis en scène tout au long des huit épisodes, en grande partie grâce au charisme de leurs interprètes. Kit Connor et Joe Locke insufflent bonhommie et sincérité à Nick et Charlie, tandis que Yasmine Finney s’impose de plus en plus comme un nom à surveiller dans les années à venir.

Bref, Heartstopper continue sa belle lancée, gagnant en richesse et profondeur au fil des épisodes. Voilà qui promet pour la troisième saison, déjà confirmée par le géant Netflix.