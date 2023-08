Jonathan Marchessault: c’est l’un de ses fils qui lui a annoncé qu’il remportait «un autre trophée»

Déjà euphorique d’avoir réalisé son rêve de remporter la coupe Stanley après tant d’années d’efforts, Jonathan Marchessault ne s’attendait pas à mettre en plus la main sur le trophée Conn-Smythe, qui soulignait sa contribution aux succès des Golden Knights en séries éliminatoires.

Oui, le petit attaquant de Québec avait entendu «des rumeurs». Il savait que son nom circulait.

Après tout, avec 13 buts ce printemps, ce qui le plaçait à égalité avec Leon Draisaitl, et 25 points, un de moins que son coéquipier Jack Eichel, il aurait été difficile de ne pas considérer Marchessault pour l’obtention de ce trophée qui a récompensé les plus grands au fil des ans.

Alerté par un de ses garçons

Mais, a-t-il raconté mercredi, «mon but ultime, c’était de remporter la coupe. Sur la glace, après notre victoire, j’étais exténué. Sauf que l’un de mes garçons m’a dit: "Ne va pas trop loin, il y a un autre trophée qui s’en vient!"».

Capture d'écran TVA Nouvelles

Ce trophée, il n’avait jamais osé y rêver, a-t-il reconnu. Et malgré ces fameuses rumeurs qui circulaient, son objectif était de demeurer «dans le moment présent», de mener les Knights aux grands honneurs.

«Je me disais, voyons, qu’est-ce qui se passe? a-t-il poursuivi au sujet de ce que son fils lui avait dit. Une minute plus tard, ils m’ont annoncé [que j’avais remporté le Conn-Smythe] et ç’a vraiment été [la cerise sur le sundae].»

De nouveaux buts... pour ses enfants

Sa propre saison de hockey s’est terminée de la plus belle des façons, mais Marchessault ne demeure pas loin des patinoires pour autant cet été.

De retour à Québec, l’ancien des Remparts était à l’aréna Wendake mercredi matin, là où deux de ses fils développent leurs habiletés à l’école de hockey de Bryan Lizotte.

Et même s’il a pris le temps de décanter les événements des dernières semaines, et même s’il a atteint l’objectif ultime de tout hockeyeur de la LNH, Marchessault a déjà de nouveaux buts en tête.

Son principal, c’est de pouvoir goûter à nouveau à l’euphorie qu’entraîne le fait de porter à bout de bras la coupe Stanley.

Photo Getty Images via AFP

Pour lui, certes, ainsi que pour son équipe, mais également, pour ses quatre enfants.

«Ma motivation, c’est eux, souligne-t-il. Je veux leur montrer que même si tu as atteint tous tes rêves, il y a toujours quelque chose d’autre que tu peux accomplir.

«Mes enfants savaient à quel point c’était important pour moi, cette coupe, a poursuivi Marchessault. Ils étaient vraiment investis cette année. Surtout mon plus vieux. Il a vu ma déception année après année quand on faisait les séries, mais que l’on ne se rendait pas jusqu’au bout.

«J’ai vraiment hâte d’avoir ma journée avec la coupe [le 19 août], mais [j’ai] aussi vraiment hâte qu’eux puissent passer leur journée avec la coupe», a également souligné l’attaquant.

Pas encore de négociations

Et cette fameuse deuxième coupe Stanley dont il rêve déjà, pourra-t-il la remporter dans l’uniforme des Golden Knights, lui qui est l’un des pionniers de l’équipe d’expansion championne six ans après son arrivée dans la ligue?

À 32 ans, Marchessault a encore une année de contrat à écouler à son pacte qui lui rapporte annuellement 5 millions $.

«Il n’y a pas de négociations qui se sont faites, a-t-il expliqué. [...] Je sais que parfois, les Golden Knights aiment prendre leur temps par rapport à ça. On va voir ce que ça va donner.

«Je ne veux pas me stresser par rapport à ça», a continué l’attaquant.

Mais Jonathan Marchessault se dit «heureux» à Vegas. Clairement, il est fier des succès que connaît l’organisation depuis son arrivée dans le circuit et il aimerait continuer à y contribuer.

«On a construit quelque chose d’exceptionnel. [...] Mais la vie de hockeyeur n’est jamais sûre. C’est ce qui nous garde humbles et c’est possible [que la suite de ma carrière] soit ailleurs.»