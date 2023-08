La CAQ gère l’argent public comme de l’argent de Monopoly, dénonce la députée libérale Marwah Rizqy

Dans un dossier de Michel Girard dans le Journal , on apprenait que le gouvernement de la CAQ a reçu d’importantes sommes du gouvernement fédéral pour soutenir les étudiants, mais que cet argent a été redirigé vers d’autres fins. Marwah Rizqy , députée libérale et porte-parole libérale en matière d’éducation, dénonce fermement ces agissements.

« C’est vraiment de rire du monde et de penser que l’argent public c’est de l’argent de Monopoly ! », s’est exclamée la députée.

L'entrevue complète de Marwah Rizqy , disponible en balado via la plateforme audio QUB radio :

Au micro d’ Alexandre Moranville-Ouellet à QUB radio , Marwah Rizqy a déploré le manque de reddition de comptes et souligne que cet argent aurait pu alléger le fardeau des étudiants, particulièrement en cette période inflationniste et post-pandémie.

Ce scandale met en lumière une fois de plus le besoin de transparence et de responsabilité dans la gestion des fonds publics et la nécessité de réformes structurelles pour assurer une gestion transparente et responsable des fonds publics destinés à l’éducation.

« Si vous acceptez de l’argent public, vous perdez votre droit à la confidentialité. », a tenu à souligner Marwah Rizqy .

La porte-parole libérale en matière d’éducation s’engage à donner une voix aux étudiants floués et appelle à une concertation pour garantir un soutien financier adéquat aux diplômés et aux étudiants actuels.