On connaît certains bienfaits du sport. On connaît certains bienfaits de l’amour sur la santé. Mais avons-nous pensé aux bienfaits communs du sport et de l’amour, et plus précisément ceux des hormones bienfaitrices qu’ils ont en commun?

Imaginez les effets que peut avoir le sport si on le pratique avec son ou sa partenaire. Un double effet positif?

Écoutez Myriam Lefebvre et Charles Trahan dans le balado En 5 minutes: