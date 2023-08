Les séparations et divorces de chefs d'État qui ont marqué l'histoire

Quoique rares, les séparations ou les divorces de chefs d’État en fonction font toujours couler beaucoup d’encre. Voici un survol de dirigeants qui sont restés mariés à leur fonction, mais pas à leur femme.

Pierre Elliot Trudeau

TVO/Rod MacIvor

Le père de Justin Trudeau en était à son deuxième mandat majoritaire à la tête du Canada lorsqu’il a annoncé, en 1977, sa séparation avec Margaret Sinclair, de 29 ans sa cadette. Justin Trudeau était alors âgé de six ans. Le divorce a toutefois eu lieu des années plus tard, en 1984, lors de la dernière année de Trudeau père au pouvoir. Il ne s’est jamais remarié.

Sarkozy

AFP

Nicolas Sarkozy devient le premier président à divorcer en fonction comme président lorsqu’il rend publique, à travers un bref communiqué, la fin de sa relation avec son épouse d’alors Cécilia Attias. La presse française en a fait ses choux gras, mais s’est emballée de plus belle lorsque seulement deux mois plus tard il s’est affiché avec Carla Bruni. Comme pour Justin Trudeau, les parents de Nicolas Sarkozy étaient divorcés.

Poutine

Photo AFP

Malgré une vie privée gardée dans le plus grand des secrets, le président russe avait dû rendre son divorce public en 2013, des années après s’être séparé de son ancienne épouse Lioudmila. En 2013, les deux anciens amoureux accordent une entrevue pour annoncer qu’il s’agissait d’une «décision commune». «Notre mariage termine, car nous ne nous voyons pratiquement jamais», déclarait Lioudmila.

Mandela

AFP

Le couple formé de l’ancien président sud-africain Nelson Mandela et de Winnie a survécu aux 27 années de pénitencier de l’icône des droits de la personne, mais pas à la vie politique. «Depuis que je suis sortie de prison, elle n’est pas une seule fois rentrée dans la chambre à coucher quand j’étais éveillé», affirmait Mandela dans une déposition écrite lors du divorce hautement médiatisé. La séparation a lieu en 1994, année où il prend le pouvoir. Le divorce suivra deux ans plus tard.

Berlusconi

REUTERS/Alessandro Bianchi/Files (ITALY POLITICS SOCIETY)I

Avec trois mariages - dont un considéré «symbolique» - et plus de neuf ans dans à titre de président du conseil des ministres de son pays, il n’est pas surprenant de voir le milliardaire italien et séducteur sans relâche Sylvio Berlusconi sur cette liste. Son divorce avec sa deuxième femme, Veronica Lario, à la fin des années 2000, avait fait les manchettes, car un juge avait ordonné l’homme politique à payer 1 million d’euros par mois en pension alimentaire, une décision qui sera annulée cinq ans plus tard.