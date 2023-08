Mais où est le budget de l’an 1 d’un Québec souverain promis par Paul St-Pierre Plamondon?

C’était une promesse de Paul St-Pierre Plamondon. On devait nous dévoiler le budget d’un Québec souverain lors de la Saint-Jean-Baptiste 2022. Cela a été repoussé au congrès du parti du 11 mars 2023.

Encore une fois, cela a été repoussé au mois de juin 2023, soit un an après la date initiale. Nous sommes le 2 août et nous ne sommes toujours pas à la veille d’en voir la couleur.

Nous connaissons M. St-Pierre Plamondon comme un homme de principes, un homme de convictions. Il nous l’a montré à plusieurs reprises. Il est donc surprenant de constater qu’il ne remplit pas son engagement en ce sens. Il y a probablement de bonnes raisons qui justifient ces délais, mais sont-elles liées au fond ou à la forme?

Écrire et présenter un budget requiert de la rigueur et de la minutie, puisqu’il sera non seulement analysé par le commun des mortels, mais également disséqué par les chroniqueurs, analystes économiques et surtout par les adversaires politiques.

Les libéraux doivent se souvenir de l’erreur grossière commise dans la présentation du cadre financier électoral. Ce n’est pas quelque chose qu’un parti politique aspire à rééditer.

Mais en plus d’un an, les stratèges péquistes n’ont-ils pas terminé de l’écrire, de le vérifier et contre-vérifier? À moins que cela doive être interprété comme étant une mission impossible que de démontrer avec rigueur et exactitude qu’un Québec souverain pourrait être viable économiquement.

Parce que, soyons sérieux, les troupes péquistes doivent nous montrer, nous prouver, que notre économie se portera mieux et sera plus robuste. Que le trou occasionné par les versements de la péréquation pourra être aisément comblé. Que l’équivalent de nos impôts fédéraux saura couvrir les nouvelles responsabilités qui devront être assumées par l’État québécois sans en rajouter sur le fardeau fiscal des particuliers et des entreprises.

M. St-Pierre Plamondon devra rapidement répondre à ces questions et dévoiler ce budget. Autrement, il doit nous expliquer ces retards répétés. Il en va de la crédibilité de l’idée souverainiste.