Mais que se passe-t-il avec Sammy Sosa?

L’ancienne gloire des Cubs de Chicago et controversé cogneur de circuits Sammy Sosa fait jaser bien malgré lui depuis quelques jours.

Une photo de lui qui date pourtant de 2017 est réapparue et devenue virale sur les réseaux sociaux.

Il est méconnaissable, surtout en raison de la couleur de sa peau.

Toutes les causes possibles ont été avancées pour expliquer sa nouvelle apparence.

Au Chicago Tribune, une amie de Sosa a raconté qu’il aurait subi une opération pour rajeunir sa peau, notamment en raison des effets des stéroïdes sur son visage. Et cette chirurgie esthétique aurait aussi blanchi sa peau.

Il a dû expliquer ne pas souffrir de vitiligo, la même maladie qui avait changé la couleur de peau de Michael Jackson et qui se caractérise par l’apparition de tache blanche sur la peau. Le chanteur utilisait une crème blanchissante aussi pour uniformiser son teint.

Sosa a une seule fois décidé de se prononcer sur le sujet par le passé. C’était au réseau espagnol Univision.

«C’est une crème décolorante que j’utilisais avant de me coucher et cela a blanchi ma peau. (...) Combiné à la lumière à la télé, ça fait que mon visage a l’air plus blanc qu’il ne l’est vraiment. Je ne ressemble pas à Michael Jackson, avait-il dit».

Il a raconté qu’il s’agit d’une conséquence inattendue de cette crème et qu’il n’était pas raciste.

Photo d'archives, REUTERS

Retraite discrète

D’ailleurs, après une carrière de plus de 600 circuits, Sosa se tient très loin des caméras.

Maintenant âgé de 54 ans, il est établi à Dubaï, aux Émirats arabes unis pour des raisons professionnelles. Il a aussi une résidence à Miami et en République dominicaine, d’où il est originaire.

Rien ne laissait présager une retraite discrète alors que Sosa était tout sauf discret sur le terrain. Charismatique, expressif et comique, le cogneur de longue balle était un des joueurs de baseball les plus populaires au monde.

Photo d'archives, REUTERS

Mais ce n’est pas de ça que la plupart des fans de balle se rappellent. C’est plutôt qu’il a été au cœur du scandale des stéroïdes dans le baseball.

En 2005, il s’était présenté devant le Congrès américain pour souligner qu’il n’avait jamais utilisé de drogue pour améliorer ses performances.

En 2009, le New York Times a révélé que Sosa faisait partie des joueurs qui avaient été déclarés positifs en 2003.

Dégringolade

Ce serait un euphémisme de dire que l’étoile du sympathique frappeur a pâli. Et il n’a même jamais vraiment annoncé sa retraite. Il a juste arrêté et s’est éloigné des projecteurs après une carrière incroyable qui peut directement l’amener au Temple de la renommée du baseball.

Évidemment, le Temple lui ferme ses portes. Comme c’est le cas de Barry Bonds et Mark McGwire.

Il nie toujours s’être drogué.

Est-ce qu’il se tient loin de l’œil public en raison du scandale et des commentaires sur les réseaux sociaux?

«Regardez ce que je suis maintenant. Ceci est ma vie et je me fiche des stupidités de ce que les gens peuvent écrire sur moi. Je fais ce que je veux», avait-il lancé au magazine Sports Illustrated en 2018, durant une entrevue tenue dans une chambre d’un hôtel luxueux du Dubaï.