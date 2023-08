Mensonges d’un proprio: il prétexte un handicap à son fils pour expulser son locataire

Un propriétaire qui voulait expulser ses locataires à Montréal a été débouté par un juge pour avoir prétexté, entre autres, une déficience intellectuelle et un trouble du langage à son fils afin de reprendre le logement.

«Le locateur se sert du mécanisme de la reprise de logement au bénéfice de son fils, dans le but d’atteindre d’autres fins, telles la mise en vente de l’immeuble, la relocation à meilleur prix ou simplement le fait de se débarrasser d’un locataire encombrant, contrairement à ce que prévoit la Loi», affirme la juge Anaïs Gagné.

Dans sa décision rendue le mois dernier au Tribunal administratif du logement (TAL), on apprend que le propriétaire Victor Fernandes a tenté d’évincer son locataire Javier Remo Castillo. Ce dernier habite dans son duplex depuis 2005 pour un loyer mensuel de 630$.

M. Fernandes a prétendu devant le tribunal que son objectif était d’installer son fils de 19 ans à l’intérieur du logement qui se trouve dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, sur la rue Waverly.

«Le propriétaire souhaite que son garçon puisse vivre de façon autonome. Il considère qu’il n’est pas capable de se débrouiller seul, mais que son installation dans le logement sera l’opportunité de l’apprendre. Il indique qu’il souhaite que son fils aille vivre dans le logement, car cela lui permettrait à lui de vivre seul et d’avoir une conjointe», peut-on lire dans le document de cour.

Contredit par son ex

Le propriétaire précise aussi que son fils, Thiago Fernandes, est atteint d’une déficience intellectuelle et d’un trouble de langage. Il ajoute que sa mère pourrait même habiter dans l’unité avec lui pour le soutenir.

Maria Pereira, mère du jeune homme et ex-conjointe du propriétaire, est toutefois venue témoigner en faveur du locataire qui s’oppose à l’avis de reprise de son logement.

«Elle dit qu’elle n’a jamais eu l’intention d’habiter le logement avec son fils. Elle indique de plus que son fils n’a aucun problème ou condition médicale et elle témoigne que celui-ci est aux études à temps plein et qu’il n’a pas d’emploi», note la juge.

Il ment sur ses propriétés

Victor Fernandes a aussi menti sur le nombre de propriétés qu’il possède à Montréal. Devant la cour, il a d’abord prétendu qu’il était uniquement propriétaire du duplex. Le tribunal a ensuite prouvé qu’il possédait une autre unité sur le Plateau Mont-Royal.

«Le locateur a caché le fait qu’il était propriétaire d’un condo. [...] Ainsi, le Tribunal rejette la demande du locateur», conclut la juge Anaïs Gagné, qui permet ainsi au locataire Javier Remo Castillo de conserver son appartement.