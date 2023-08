Québécois, soyez fiers de votre parlure!

«Je vais offenser un groupe de gens. Le français québécois est un affront à la dignité humaine. C’est effroyable!» Pouvez-vous croire que cette simple remarque, faite de manière tout à fait ironique et au deuxième degré par un Québécois d’origine libanaise au très populaire balado The Joe Rogan Experience, a enflammé les passions? Année après année, les Québécois grimpent dans les rideaux chaque fois qu’un quidam égratigne leur façon de parler. Misère! Venant d’une fille née à Bordeaux qui fait rire de son accent pointu environ une fois par semaine, je peux vous le dire: il faut apprendre à prendre ça à la blague!

KESSÉ QU’C’EST ÇA, C’TE LANGUE-LÀ?

En 2001, à Tout le monde en parle en France, Thierry Ardisson avait dit à l’écrivaine québécoise Nelly Arcan: «Il faut perdre cet accent canadien... C’est terrible, je vous jure. On ne parle plus comme ça depuis le 18e siècle.»

En 2004, le même Thierry Ardisson avait interviewé l’écrivaine Audrey Benoît en empruntant un accent québécois caricatural. Il avait demandé à l’ex-mannequin si elle avait «des gosses» et si elle se «pognait le cul». Elle avait même été comparée à une bûcheronne par le fou du roi, Laurent Baffie.

En 2015, c’était un sketch radio de l’humoriste Sophie Aram qui avait fait grimper certains Québécois dans les rideaux. Aram jouait «un personnage de prof québécois qui reproche aux Français d’utiliser des anglicismes à tour de bras». Des personnalités québécoises l’avaient interpellé sur Twitter pour lui dire toute la peine que cette imitation de l’accent québécois leur avait causée.

Ça revient régulièrement dans l’actualité, comme les chroniques sur les cyclistes au printemps.

Sauf que cette fois, ce serait plus grave que les autres moqueries sur l’accent québécois, parce que le moqueur en question n’est pas un «maudit français», mais un «maudit anglo, prof à Concordia».

Qui est ce Gad Saad? Il vient de sortir un livre sur le bonheur et il a écrit en 2022 Les nouveaux virus de la pensée: wokisme, cancel culture, racialisme... et autres idéologies qui tuent le bon sens. Dans ce livre (que je n’ai pas lu, mais qui m’intéresse beaucoup), il se moque avec beaucoup d’humour de l’écriture inclusive, de la posture de la victime et du politiquement correct. Bref, c’est plutôt un homme qui pense comme de nombreux chroniqueurs du Journal, dont moi! Dans ce fameux balado de Joe Rogan, Gad Saad dit tout le mal qu’il pense d’autres langues, comme le portugais, par exemple. Il a raconté à Rogan qu’il était épaté que sa femme soit capable, sans problème, de passer d’un français «international» à un «Quebec French», alors qu’il en est incapable. Il n’y a pas de quoi fouetter un chat. Faut pas capoter!

ON SE CALME!

Si vous êtes déprimé qu’un homme dont vous n’aviez jamais entendu parler jusqu’ici ait envie de vomir quand il entend notre «parlure», prenez un billet d’avion et venez en France. Je suis en ce moment à Paris et je peux vous assurer que 100% des gens qu’on croise trouvent l’accent de Richard absolument charmant, adorable, sympathique, etc.

Et je vous rappelle qu’en 2011, dans un sondage exclusif du Journal, on apprenait que ce que 52% des Français aimaient le plus chez les artistes québécois, c’est... leur accent!