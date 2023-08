Sophie Grégoire perdra ses privilèges

La séparation entre le premier ministre Justin Trudeau et Sophie Grégoire marque du même coup la fin du rôle politique de la première dame.

Le bureau du premier ministre a confirmé que Sophie Grégoire n’a désormais plus de rôle politique, mais que la famille sera encore vue ensemble à l’avenir malgré leur séparation.

La première dame accompagne traditionnellement le premier ministre lors de nombreux voyages officiels à l’étranger, notamment lors des sommets du G7 ou du G20.

Sophie Grégoire a eu de nombreux engagements diplomatiques au fil des années. On n’a qu’à penser aux visites officielles de Barack Obama et de Joe Biden, au cours desquelles elle s’est entretenue avec Michelle Obama et Jill Biden. Lors de l’organisation du G7 dans Charlevoix, elle avait notamment participé à une table ronde sur l’égalité des sexes en compagnie des conjoints et conjointes des chefs d’État, en plus de faire front commun avec Brigitte Macron, la conjointe du président français Emmanuel Macron, contre l’intimidation en ligne.

Elle était également impliquée dans de nombreuses causes. Sur le site web du Parti libéral, on peut lire que Sophie Grégoire «est impliquée dans une foule de domaines comme l’estime de soi chez les adolescentes, la promotion des droits et libertés des femmes et des filles, les troubles alimentaires, la santé mentale et l’importante cause de la disparition des femmes et des filles autochtones».

«Elle était très impliquée par exemple avec Fillactive, pour l’activité physique des jeunes femmes. [...] Ça a toujours été une personne qui était très impliquée et ça va le rester, mais elle n’aura probablement plus les mêmes moyens que lorsqu’elle était l’épouse de M. Trudeau», indique Jérémy Ghio, directeur des relations publiques chez TACT qui a aussi œuvré au sein du Parti libéral.

Selon lui, l’entourage du premier ministre appréciait beaucoup Mme Grégoire et aimait lorsqu’elle accompagnait son mari dans des événements officiels.

Un rôle ingrat

Si la politique est un sport difficile, être l’épouse ou l’époux d’un politicien – un premier ministre de surcroît – l’est tout autant. L’analyse politique à La Joute, Luc Lavoie, qui a côtoyé le premier ministre Brian Mulroney et son épouse lorsque le premier ministre était au pouvoir, convient qu’il s’agit d’un rôle ingrat, particulièrement au Canada, où le titre de première dame n’existe pas officiellement.

«Aux États-Unis, la First Lady a un rôle protocolaire officiel. Au Canada, on n’a pas cette tradition-là. La personne qui est l’épouse se retrouve à être la personne que l’on consulte en dernier, c’est quelqu’un qui n’a pas vraiment de prises sur le calendrier des événements. Il faut élever ses enfants et les tenir un peu à l’écart du brouhaha», souligne-t-il.

Par-dessus tout, Sophie Grégoire a déjà mentionné dans des entretiens que son premier rôle était d’abord et avant tout celui de maman. L’ancien couple a trois enfants, Xavier Trudeau (16 ans), Ella-Grace Trudeau (14 ans) et Hadrien Trudeau (9 ans).

Outre les responsabilités traditionnelles associées au rôle de la première dame, Sophie Grégoire perdra également toutes les ressources qui lui étaient attribuées, notamment les services de sécurité. Son déménagement dans sa nouvelle résidence ne sera pas aux frais des contribuables. Les détails de la séparation ont d’ailleurs été discutés avec le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.