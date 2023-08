Un autre accommodement déraisonnable!

Hier, je parlais de la rigidité du système.

De son manque de flexibilité.

De la logique débile qui veut que «le règlement, c’est le règlement».

Eh bien, les syndicats souffrent de la même maladie.

Ils appliquent leurs règlements à la lettre, sans aucun discernement.

«Le règlement 2.01-5B dit ça? Alors c’est ça qu’on va appliquer!»

C’est bien simple, des robots feraient preuve de plus de circonspection!

UN JUGEMENT DÉNUÉ DE JUGEMENT

Avant-hier, La Presse a sorti une histoire d’une camionneuse québécoise qui – hic! – s’est fait prendre à conduire – hic! – son poids lourd avec – hic! – 12 bières dans le corps.

Son employeur l’a bien sûr congédiée. Mais la camionneuse et son syndicat ont porté plainte devant le tribunal d’arbitrage... qui leur a donné raison !

Croyez-le ou non, mais l’arbitre en question a jugé que vu que l’alcoolisme – hic! – est une maladie, l’employeur aurait dû «accommoder» la conductrice en installant un éthylomètre dans son véhicule!!!!

«C’est une belle victoire pour les travailleurs et les travailleurs handicapés en particulier. On est très heureux de la décision, étant donné que c’est un exemple frappant du devoir d’accommodement des employeurs», a affirmé son avocat, Me Dominique Goudreault. «C’est une situation où l’employeur n’avait pas pris ses responsabilités.»

Vous avez bien lu: ce n’est pas la dame qui n’a pas pris ses responsabilités en conduisant saoule comme une botte, non.

C’est son employeur!!!!

Qui a omis d’accommoder son employée «handicapée»!!!

Fou raide.

N’importe quelle personne qui a un quotient intellectuel supérieur à celui d’une garnotte lit ça et dit: «Me niaisez-vous, calvaire?»

DES CLUBS PRIVÉS

Donc, les amis, si vous vous faites pincer par la police en conduisant avec suffisamment d’alcool dans le corps pour péter une montgolfière, dites au flic que vous êtes «handicapé», que vous souffrez «d’une grave maladie» et que vous n’êtes pas responsable de ce qui vous arrive!

Et après ça, les syndicats disent qu’ils ont le bien-être du peuple à coeur, contrairement aux méchants patrons!!!!

Êtes-vous sérieux?

Tout ce qui VOUS importe est de protéger VOS membres qui VOUS apportent de l’argent!

Vous fonctionnez comme un club privé.

Lâchez-moi avec le «peuple»! Vous vous en foutez, du «peuple»! Il peut se faire rentrer dedans par un 18 roues conduit par une femme remplie de bière à ras bord, le «peuple»!

Ça ne vous fait pas un pli sur le nombril.

Des syndicats qui pensent comme ça ne font pas partie de la solution, ils font partie du problème.

Voilà pourquoi il est si difficile de changer les choses au Québec.

Parce qu’on est aux prises avec des bureaucrates, des fonctionnaires, des corporations et des syndicats qui ne VEULENT RIEN CHANGER!

Et qui ne pensent qu’à eux!

La machine dont je parlais hier ne vise qu’un seul et unique but: se protéger.

PÔVRES AGRESSEURS!

Et après ça, on se demande pourquoi les citoyens sont aussi cyniques et aussi méfiants envers les figures d’autorité.

Duh!

Bientôt, si ça continue, les employeurs devront «accommoder» leurs employés qui pognent les fesses de leurs clientes sous prétexte que ces «pauvres hères» souffrent d’une «grave maladie» qu’ils ne peuvent contrôler!