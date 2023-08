Un «nuage noir» au-dessus de la tête des Alouettes

La victoire des Alouettes face aux Stampeders de Calgary a été coûteuse, le week-end dernier, alors que le receveur de passes Kaion Julien-Grant et le secondeur Najee Murray sont tombés au combat.

La perte de Julien-Grant est difficile pour l’attaque de la formation montréalaise, lui qui avait amassé 469 verges de gains par la passe lors des six premiers matchs de l’équipe.

«Quand on perd un gars comme lui, il y a comme un nuage noir qui apparaît au-dessus d’une d’équipe, surtout après une grosse victoire, a réagi le quart-arrière Cody Fajardo, mercredi, après l’entraînement des Alouettes. Il va me manquer sur le terrain, mais nous avons d’autres gars qui devront sauter dans la mêlée pour combler son absence. Je suis quand même excité car notre groupe de receveurs est méconnu, mais tellement talentueux.»

Julien-Grant étant un joueur canadien, les Alouettes pourront minimalement miser sur Tyson Philpot, qui a effectué son retour au jeu face aux Stampeders, pour le remplacer tout en respectant le ratio.

«C’est extrêmement difficile, il est l’un de nos meilleurs joueurs dans l’équipe, a commenté l’entraîneur-chef Jason Maas, à propos de la blessure de Julien-Grant. Il a tellement connu un début de saison fantastique. On se sent mal pour lui car on sait à quel point il avait travaillé fort durant l’hiver pour être prêt. Il a terminé le match, malgré la blessure et nous avons tous été choqués d’apprendre la nouvelle.»

L’absence de Julien-Grant pour le match contre les Tiger-Cats, samedi à Hamilton, a été confirmée par l’entraîneur. On devine déjà qu’il ratera de nombreux matchs, selon les propos de Fajardo.

«Dès la saison morte, on en avait parlé que Kaion avait le potentiel d’être un meneur parmi nos receveurs de passes et il livrait la marchandise, a noté le quart-arrière. La bonne nouvelle est qu’il ne sera pas à l’écart pour le reste de l’année. Il sera probablement de retour quand nous en aurons le plus besoin pour la fin de la saison.»

Saison terminée pour Murray?

Au sein de l’unité défensive, Murray ratera fort possiblement la balance de la campagne en raison d’une déchirure d’un muscle pectoral.

«Pour Najee, c’est une blessure à long terme, a avoué Maas, sans vouloir entrer dans les détails. C’est dommage car lorsqu’on parle de la compétition à l’interne, on répète aux joueurs de s’impliquer sur chaque jeu comme si c’était leur dernier. Maintenant, s’il attaque sa réhabilitation de la même façon dont il joue, ça va bien aller.»

Martin Chevalier / JdeM

«C’est un très gros joueur pour nous, a pour sa part qualifié le Québécois Marc-Antoine Dequoy, souvent utilisé aux côtés de Murray en zone profonde. Mes pensées sont avec lui et sa famille. Je lui souhaite le meilleur pour sa réhabilitation. Honnêtement, c’est difficile de perdre un joueur d’impact comme lui. Tu ne souhaites jamais ça à aucun gars et c’est la triste réalité de notre sport. À n’importe quel moment, ça peut être ton dernier jeu pour cette saison-ci.»

Un défi pour J.R. Reed

Tout en reconnaissant que Murray est un joueur difficile à remplacer, Dequoy dit toutefois avoir confiance en J.R. Reed.

«Avec J.R. [Reed] qui a pris sa place durant le dernier match, on a vu qu’il pouvait relever le défi et chausser les souliers, a indiqué Dequoy. Il a super bien fait et c’est encourageant pour la suite.»

Avery Williams et Dionte Ruffin étaient également absents de l’entraînement, mercredi. Ils représentent des cas incertains pour affronter les Ti-Cats.

«On compte sur les joueurs sur l’équipe d’entraînement pour prendre le relais, a résumé Maas, à propos des nombreux blessés. Le problème demeure qu’on n’a pas un remplaçant correspondant parfaitement à chaque joueur qui part.»