«Le français québécois est un affront à la dignité humaine», selon un prof de Concordia

Un professeur de l’Université Concordia et personnalité publique suivie par près de 700 000 abonnés sur Twitter a affirmé lors de son passage à un des podcasts les plus écoutés au monde que «le français québécois est un affront à la dignité humaine».

Les langues forment la diversité culturelle de notre monde.



Jamais je décrirais une langue, un dialecte, un accent comme étant autre chose que beau. Encore moins comme @GadSaad «an affront to human dignity».



— Olivier Leclair | La vallée qui murmure (@Olivier_Leclair) August 1, 2023

Après avoir lancé des fleurs à l’italien et au français de nos cousins de France au balado de Joe Rogan publié il y a six jours sur YouTube, l’auteur et professeur Gad Saad s’est attaqué à l’accent québécois en sachant très bien qu’il allait «contrarier» les Québécois.

L’opinion du professeur a rapidement créé la discorde sur Twitter avec plusieurs utilisateurs qui ont comparé cette remarque à une forme de «racisme anti-québécois».

Le député de Longueuil–Saint-Hubert pour le Bloc Québécois et porte-parole pour la langue française, Denis Trudel, a dénoncé sur son compte que «le racisme anti-québécois est le seul racisme acceptable au Canada!»

Le racisme anti-québécois est le seul racisme acceptable au Canada !



— Denis Trudel (@trudel_denis) August 1, 2023

L’auteur du livre La «triste» vérité sur le bonheur: 8 secrets pour avoir une belle vie (The Saad Truth about Happiness: 8 Secrets for Leading the Good Life), Gad Saad, a continué de partager les réactions à la controverse sur son compte Twitter.

«Bingo», a répondu M. Saad à un utilisateur qui affirme que c’est une «Ridicule pseudocontroverse. Quand je pense à tous les problèmes du Québec, l’idée de nier que l’accent québécois est assez déplorable me semble le plus ridicule des soucis. Je suis québécois et je n’aime pas l’accent québécois. “So what?” Je suis tout de même fier d’être québécois.»

«Oh, regarde. Une personne sûre d’elle qui sait apprécier une blague», a constaté l’auteur face à la réaction d’un autre utilisateur qui appelle au calme.

The Joe Rogan Experience a plus de 3 milliards de vues sur YouTube et 15 millions d’abonnés.

La vidéo publiée en deux extraits sur YouTube compte déjà d’un demi-million de vues sur la plateforme.

Il ne serait pas surprenant que ses propos continuent de faire le tour du web dans les prochains jours.