Vapotage: fini les saveurs à compter du 31 octobre

La vente de produits de vapotage comportant une saveur ou un arôme autre que ceux du tabac sera interdite au Québec dès le 31 octobre.

• À lire aussi - Interdiction des arômes pour le vapotage: une majorité de Québécois en faveur de cette loi

C’est ce qu’a annoncé le gouvernement du Québec, mercredi matin.

La concentration maximale en nicotine de tous les produits de vapotage sera également limitée à 20 mg/ml. La capacité des réservoirs et des capsules sera restreinte à 2 ml et le volume maximal des contenants de recharge de liquides à vapoter à 30 ml.

De plus, Québec prévoit l'obligation d'inscrire certains renseignements sur les produits de vapotage et leur emballage et d’encadrer certaines caractéristiques des produits de vapotage, notamment pour éviter de les rendre «attrayants» pour les jeunes.

Cette nouvelle réglementation fait suite à une période de consultation de 45 jours pendant laquelle différents groupes ont pu soumettre leurs commentaires.

Selon la plus récente Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire (ETADJES), la proportion des jeunes ayant vapoté dans les 30 jours précédant l'enquête a quintuplé en six ans (de 4 % en 2013 à 21 % en 2019).