Vivre sur une île pour votre aventure de pêche en Mauricie

LAC DUMOULIN | Si vous désirez vivre une excursion de pêche très spéciale, logés sur une île dans le confort de chalets très bien équipés, et avoir la chance de capturer cinq espèces de poissons, offrez-vous un séjour à la pourvoirie du lac Dumoulin, situé en Mauricie.

Située à 25 minutes au nord de La Tuque, accessible par la route forestière 25, la pourvoirie vous offre une occasion unique de laisser derrière vous bien des références à votre vie de tous les jours, dont votre voiture.

Photo fournie par Karl Tremblay

« Nous avons choisi d’offrir aux amateurs de pêche et aux vacanciers de vivre des séjours sur notre île, au milieu d’un lac aux eaux claires et limpides avec ses plages, et une brise qui éloigne les mouches, le pire ennemi des séjours en forêt », d’expliquer Danny Frigon, propriétaire de la pourvoirie avec sa conjointe, Karine Garceau.

« Les gens peuvent profiter du repos, de la paix et de la tranquillité. Il n’y a que la nature et une faune abondante. »

Dès l’arrivée, vous coupez le cordon avec votre mode de vie.

« Nous allons chercher les gens en ponton au stationnement situé au kilomètre 20 de la route forestière, pour les transporter avec tous leurs bagages vers leur chalet, mentionne Karine. À partir de ce moment-là, fini la voiture, et vive la vie en liberté. Les gens se déplacent à pied sur le site ou encore en embarcation. »

Photo fournie par Karl Tremblay

Cette coupure avec notre monde qui tourne tellement vite et où l’automobile est un outil essentiel se fait très rapidement grâce à la quiétude du site.

PÊCHE ET LOGISTIQUE

La pêche se déroule de deux façons. Sur le grand lac, les embarcations avec moteur et essence vous permettent de vous mesurer à la moulac. La méthode qui a connu du succès, c’est l’utilisation d’un chapelet argent avec au bout un petit poisson nageur ou encore une Lake Clear argent et or avec bas de ligne et ver de terre.

Il est aussi possible de pêcher quatre autres espèces à la pourvoirie : la truite mouchetée, la truite grise ou touladi, le brochet et l’omble chevalier. Ces espèces se retrouvent toutes dans des lacs différents, accessibles par des sentiers depuis le lac principal.

Photo fournie par Karl Tremblay

« Tous les soirs, nous faisons la tournée pour offrir aux gens ces possibilités, raconte Danny. Nous avons 35 quads sur le territoire, répartis sur les différents sentiers d’accès vers les lacs. Les gens n’ont pas à marcher vers le lac choisi. Les embarcations avec moteur et essence sont sur place. Ça demande une bonne logistique, mais c’est ce qui nous donne une personnalité bien différente. »

Nous avons choisi de nous rendre sur le lac Clair où nous avons récolté 2 belles truites mouchetées, dont certaines faisaient osciller la balance à plus d’une livre. Comme il faisait très chaud, il fallait pêcher en profondeur. La Lake Clear Deep chartreuse et argent et celle orange et argent ont donné les meilleurs résultats.

UNE OFFRE COMPLÈTE

Il est possible de vivre votre séjour en plan européen ou en plan américain.

Dans les deux cas, vous êtes logés dans un des 11 chalets de la pourvoirie, qui ont une capacité de 2 à 16 personnes. Pour le plan européen, vous pourrez profiter des chalets très confortables et complètement équipés, avec vue sur le lac. Pour le plan américain, les trois repas par jour se prennent à l’auberge.

La pourvoirie offre aussi la chasse à l’orignal, une nouvelle offre de chasse au chevreuil et au petit gibier, sans oublier la chasse à l’ours au printemps.

En hiver, les motoneigistes peuvent aussi y vivre un séjour dans des conditions idéales.

Pour tout savoir, vous pouvez visiter le site de la pourvoirie à l’adresse lacdumoulin.com ou en appelant au 819‐676-7578. Il y a aussi la page Facebook de la pourvoirie. Vous serez reçus comme des membres de la famille.