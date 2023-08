Zendaya et Sydney Sweeney rendent hommage à Angus Cloud

Zendaya et Sydney Sweeney se sont exprimées après la mort d'Angus Cloud.

• À lire aussi: L’acteur Angus Cloud meurt à 25 ans

Suite au décès de la star d'Euphoria, les actrices ont rendu hommage à leur camarade de tournage, qui jouait le rôle de Fezco dans la série à succès HBO.

«Les mots ne suffisent pas pour décrire la beauté infinie qu'est Angus, a écrit Zendaya, qui joue Rue Bennett dans le show, sur Instagram, en légende d'une photo du défunt. Je suis tellement reconnaissante d'avoir eu la chance de le connaître dans cette vie, de l'appeler un frère, de voir ses yeux chaleureux et son sourire éclatant, ou d'entendre son rire contagieux [je souris maintenant juste en y pensant] Je sais que les gens utilisent souvent cette expression lorsqu'ils parlent des gens qu'ils aiment... "Il illuminait chaque pièce où il entrait", mais laissez-moi vous dire qu'il était le meilleur dans ce domaine.»

L'actrice de 26 ans a conclu: «Mon cœur est avec sa mère et sa famille en ce moment et s'il vous plaît soyez gentils et patients car le chagrin est différent pour tout le monde.»

Sydney Sweeney, qui incarne Cassie Howard dans la série, a déclaré qu'elle se sentait «bénie» d'avoir connu l'acteur. «Angus, tu étais une âme ouverte, avec le cœur bon et un rire qui remplissait la pièce, a commencé la star de «White Lotus», 25 ans, sur Instagram. C'est la chose la plus difficile que j'aie jamais eue à publier, et j'ai du mal à trouver tous les mots. Tu vas nous manquer plus que tu ne le penses, mais je suis tellement bénie de t'avoir connu dans cette vie, et je suis sûre que tous ceux qui t'ont déjà rencontré ressentent la même chose.»

Elle a terminé son émouvant message en écrivant: «Ce chagrin est réel et j’aurais aimé te prendre une nouvelle fois dans mes bras. Je t’envoie tout mon amour.»

Angus, dont le nom complet était Conor Angus Cloud, est décédé lundi à l'âge de 25 ans dans sa maison familiale à Oakland, en Californie. Selon l'audio des services d'urgence obtenu par TMZ, sa mère a signalé une «overdose possible», bien que la cause de son décès n'ait pas encore été confirmée.