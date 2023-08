PAQUETTE, Mario



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de notre frère survenu le 26 juin 2023 à l'âge de 62 ans.Il laisse dans le deuil ses soeurs, Maryse (Paul-Émile) et Suzelle, son neveu Miguel, sa nièce Anouk et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 5 août 2023 de 11h30 à 14h15 à :425 CHEMIN ST-JEAN, LAPRAIRIE, J5R 2K8Un dernier hommage lui sera rendu ce même jour à 14h15 au salon et de là au cimetière Laprairie.