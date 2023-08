BASTIEN, Jean-Paul



Décès de Jean-Paul Bastien, survenu le 9 juin 2023, à l'âge de 84 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Jacqueline Derouin, ses quatre enfants, Céline (Marcel), Liette (Jean-Yves), Jean-Charles (Marie-Claude) et Nathalie, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son frère et ses soeurs, parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 6 août 2023, de 13 h 30 à 16 h à la :Une cérémonie sera célébrée sur place à 16 h en la chapelle de la Résidence funéraire Laval.