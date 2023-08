Accident à La Conception: un homme de 91 ans impliqué et apprécié aura été actif jusqu’à la fin

Survivant de six cancers, toujours actif au golf et aux quilles à 91 ans, impliqué et apprécié dans sa communauté; il aura fallu un triste accident de la route impliquant un poids lourd pour venir à bout d’un homme connu de tous dans une petite municipalité des Laurentides.

«C’était un rassembleur, un homme de cœur. Toujours là pour tout le monde», souffle Andrée Desjardins, 68 ans, à propos de son père Jean-Paul Desjardins, décédé le 24 juillet dernier.

Le nonagénaire a malencontreusement perdu la vie dans une violente collision routière survenue à La Conception.

Photo fournie par Andrée Desjardins

Vers 14h, M. Desjardins sortait du stationnement d’un kiosque où il venait vraisemblablement d’acheter du maïs, selon sa fille.

Vue cachée

Au moment de reprendre son chemin sur la route 117, le conducteur aurait eu la vue bloquée par une voiture stationnée, et aurait tenté d’avancer de «deux pieds de trop», selon ce que les autorités ont confié à Mme Desjardins.

«À ce moment, un camion-citerne de diesel l’a frappé», relate-t-elle.

Plusieurs centaines de litres de diesel se sont alors répandus au sol.

Photo fournie par Éloïse Pratte

«Le choc a été tellement violent, le conducteur du camion n’a pas pu faire mieux. Ça a pris une fraction de seconde», avait affirmé après coup au Journal Sylvain Guilbault, qui se trouvait tout juste derrière la voiture.

M. Desjardins a ensuite été transporté à l’hôpital de Saint-Jérôme, où il a rendu l’âme.

Le conducteur du poids lourd, un jeune homme dans la trentaine, a quant à lui subi des blessures mineures.

Photo fournie par Andrée Desjardins

Pour l’instant, la cause de l’accident est demeure inconnue.

«On est dans le néant, là. Est-ce qu’il y a eu un bris qui l’a empêché d’arrêter?» se questionne Andrée Desjardins, qui assure que son père était alerte et apte à conduire.

«Il avait vu son médecin, il y a un mois et demi. Il lui a demandé s’il devait passer des examens de conduite, et il lui a dit non», répond-elle.

Rien pour l’arrêter

Néanmoins, Jean-Paul Desjardins était un homme toujours très actif pour son âge, impliqué et apprécié dans sa ville natale de Nominingue, une petite communauté au nord de Mont-Tremblant.

«Il jouait encore au golf deux fois par semaine. Il avait récemment joué un score parfait de 300, au bowling. Il n’y avait rien qui l’arrêtait, même s’il avait 91 ans», lance sa fille.

«Il a été maître de poste, maire, administrateur de la Caisse, fondateur du Club de golf Nominingue, de la Chambre de commerce, des Chevaliers de Colomb. Ç’a toujours été un homme d’action», poursuit-elle.

Le grand-père de quatre enfants et d’une arrière-petite-fille a par ailleurs surmonté plusieurs épreuves au cours de sa vie.

Il a subi un infarctus à 39 ans, puis neuf pontages, et combattu six cancers. Il avait aussi perdu son fils, il y a quelques mois.

«Ce n’était jamais grave. Il a toujours dit: “Ils ne m’auront pas”. Il a eu raison. Ce n’est pas la maladie qui a eu raison de lui», relativise Mme Desjardins.