Blake Wheeler veut prouver qu’il a encore le tour

Blake Wheeler n’est plus aussi rapide qu’autrefois, mais il veut prouver qu’il a encore sa place parmi l’élite de la Ligue nationale de hockey, après le désaveu des Jets de Winnipeg.

Avec les Rangers de New York, l’attaquant de 36 ans aura une belle occasion de faire taire ses détracteurs. L’Américain veut montrer qu’il peut évoluer avec les meilleurs des Blueshirts, et c’est ce qui l’a convaincu de venir dans la Grosse Pomme.

«Quand le temps est venu de prendre une décision, il y a pas mal de choses qui étaient intéressantes à propos de l’équipe, a-t-il dit jeudi en conférence de presse. En particulier, la formation est très bonne. Ils ont beaucoup de bons joueurs. Le Madison Square Garden est mon endroit préféré où jouer à travers la ligue.»

Ne cherchant «aucune promesse ou garantie», Wheeler veut montrer sa valeur. Les Jets ont racheté cet été son contrat encore valide pour une année. Toujours performant sur la glace, c’est plutôt son faramineux salaire de 8,25 millions $ qui donnait peu de marge de manœuvre à l’équipe.

Les Rangers n’auront pas ce problème, puisque le vétéran a accepté de jouer pour eux pour 800 000 $, ce qui démontre qu’il est là pour les bonnes raisons. L’ailier droit a une tonne d’expérience, il a longtemps été le capitaine des Jets et est aussi un passeur hors-pair.

«Je sais que je suis toujours capable de jouer un grand rôle et de grosses minutes, a assuré Wheeler. Le jeu a définitivement changé depuis mes premières années dans la ligue. Le jeu est devenu plus rapide, plus jeune. Je sais que je peux encore jouer à un haut niveau et avec de bons joueurs. C’est pour ça que New York était si attrayant, pour la qualité des joueurs de l’effectif.»

«Je me vois comme un possible complément à ces gars de l’élite. Je crois que je peux rendre les gars autour de moi meilleurs et je sais qu’ils me rendront meilleur», a-t-il ajouté.

Wheeler aura l’occasion d’évoluer en compagnie d’attaquants talentueux comme Artemi Panarin, Mika Zibanejad, Chris Kreider et Vincent Trocheck. En 2022-2023, il a amassé 55 points en 72 matchs, lui qui s’est approché à 78 points du plateau des 1000 en carrière.