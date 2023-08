Cette ancienne peste de la LNH fait face à des allégations de violence conjugale

L’ancien patineur de la Ligue nationale de hockey (LNH) Sean Avery fait l’objet d’allégations de violences conjugales de la part de son ex-conjointe.

D’après les informations du site «Entertainment Tonight», Hilary Rhoda a demandé une ordonnance restrictive en octobre dernier. Un juge l’a d’ailleurs préservée au cours des derniers jours.

Cela fait en sorte qu'Avery ne peut avoir de contacts avec son garçon de trois ans ainsi que son ex-épouse.

Rhoda allègue que son ex-mari serait déjà entré chez elle sans la prévenir. Avery se serait même couché dans son lit et il aurait refusé de partir malgré le fait qu’elle l’aurait supplié de quitter.

L’homme de 43 ans aurait été aperçu «plusieurs fois par jour» en train de rôder tout près de la maison de Hilary Rhoda.

Elle a aussi raconté un autre incident qui se serait déroulé en juin 2022.

«Sean s’est énervé parce que notre fils se réveillait malade au milieu de la nuit. Il m’a crié devant Nash d’aller chercher les “f.... de médicaments de Nash”, puis il a donné un coup de poing sur le mur de la chambre de Nash et ensuite sur la porte de notre chambre. Nash en a été témoin, il a eu peur et s’est agrippé à moi», a affirmé Rhoda dont les paroles ont été reprises sur le site «Entertainment Tonight».

«Sean m’a ensuite suivie dans la cuisine alors que j’essayais de prendre les médicaments de Nash. Il a arraché la porte de l’armoire et m’a coincé le doigt entre l’armoire ouverte et le mur. J’étais pétrifiée par Sean et son comportement physique et agressif», a-t-elle ajouté.

Hilary Rhoda et Sean Avery ont été mariés de 2015 à 2022.