De nombreux Québécois plongés dans le noir

La météo éprouve encore une fois le réseau d’Hydro-Québec, causant de nombreuses pannes, principalement dans l’ouest de la province.

À 20h45, 52 137 clients étaient privés d’électricité à travers le Québec.

Les Laurentides et l’Outaouais sont les régions les plus touchées, avec respectivement 20 391 et 13 050 foyers plongés dans le noir.

La région de Montréal compte pour sa part 6935 clients sans électricité.

Laval, Lanaudière, la Mauricie et la Montérégie ont également quelques pannes sur leur territoire.