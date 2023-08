EN VIDÉO | «C’est une triste journée pour les États-Unis», clame Trump

L’ancien président américain Donald Trump a pris la parole devant les journalistes avant de quitter Washington, en fin de journée, jeudi.

Après avoir plaidé non coupable aux quatre chefs d’accusation en lien avec sa présumée tentative de renverser les résultats de l’élection de 2020, le politicien a lancé : «C’est une triste journée pour les États-Unis.»

Ce dernier s’est dit triste de voir dans quel état se trouvait la capitale américaine, mentionnant les graffitis et les bâtiments délabrés de la ville.

Il a ensuite tenté de ridiculiser les accusations qui pèsent contre lui.

«C’est la persécution d’un adversaire politique. Ce n’est pas censé se produire aux États-Unis», a déclaré Donald Trump.

«C’est la persécution de la personne qui mène largement dans la course à l’investiture républicaine et qui mène aussi loin devant Joe Biden. Si vous ne pouvez pas les battre, vous les persécutez ou vous les accusez. On ne peut pas laisser cela se produire aux États-Unis», a-t-il ajouté.