«J’aurais aimé continuer à gagner tout le temps» - Félix Auger-Aliassime

Quand il mettra les pieds sur le terrain à l’Omnium Banque Nationale de Toronto, la semaine prochaine, cela fera près de deux mois et demi que Félix Auger-Aliassime n’aura pas connu les joies de la victoire sur l’ATP.

Le dernier match remporté par le Québécois remonte au 24 mai, sur la terre battue de Lyon. Mercredi, à Washington, Félix a encaissé un sixième revers – si l’on exclut celle par forfait face à Arthur Fils, à Lyon justement – en sept rencontres.

Dans une entrevue diffusée sur le site officiel du Mubadala Citi DC Open de Washington avant sa défaite qui portait à 13-12 sa fiche cette saison, Auger-Aliassime refusait toutefois de se morfondre au sujet de ces résultats et de cette année décevante en vertu de ses standards, compliquée notamment par une blessure à un genou.

«On n’entend jamais parler d’un athlète qui n’est jamais blessé, a-t-il soulevé. Surtout les joueurs de tennis qui disputent beaucoup de matchs. C’est un sport très dur, physiquement, alors c’est évident que l’on doit concilier avec des blessures à un certain moment dans notre carrière.»

«Quand j’y pense, a continué Félix, je me sens plutôt chanceux de ne pas avoir subi de blessure sérieuse dans les trois ou quatre dernières années.»

Deux victoires depuis le 25 mars

La dernière fois que le 12e mondial a levé les bras vers le ciel pour célébrer une victoire, il avait alors défait l’Espagnol Pablo Llamas Ruiz, 240e raquette sur le circuit.

Avant cela, Félix avait signé son dernier gain sur la surface dure de Miami, devant le Brésilien Thiago Monteiro. C’était le 25 mars.

Depuis cinq mois, «FAA» demeure donc loin des performances auxquelles il nous avait habitués l’automne dernier, en remportant trois titres ainsi que la Coupe Davis avec ses compatriotes canadiens.

Et dans ces défaites se retrouvent celles d’entrée de jeu à Roland-Garros, où le joueur de bientôt 23 ans était malade, et à Wimbledon.

Photo AFP

«C’est une période difficile dans ma jeune carrière», avait laissé tomber Félix, la mine basse, après avoir été éliminé dès le premier tour au All England Club.

Son entraîneur Frédéric Fontang, lui, avait pointé au Journal que son protégé devait «reprendre de la confiance, régler son jeu».

Devenir «plus professionnel»

Félix devait réapprendre à gagner, bref. Ça n’aura pas été à Washington, mercredi, où il a perdu devant le Japonais Yosuke Watanaku, 99e mondial (7-6 (10) et 7-6 (3)), qui signait à 25 ans sa première victoire contre un membre du top 20.

Photo Getty Images via AFP

«FAA», on l’imagine, on aurait préféré continuer à surfer sur la vague de son exceptionnelle fin de saison 2022.

Mais il semble tout de même tenter de tirer du bon de cette blessure, pour la suite de sa carrière.

«[Cela me permet] de faire davantage de prévention [dans la façon dont je m’entraîne], a-t-il soulevé cette semaine. À devenir plus précis, plus professionnel dans ma façon de faire les choses.»

«J’aurais aimé continuer à jouer et à gagner tout le temps. Mais je pense que [les dernières semaines] ont été un bon moment pour prendre un pas de recul.»

Les derniers résultats de Félix

Washington – ATP 500

Défaite de 7-6 (10) et 7-6 (3) face au Japonais Yosuke Watanaku, 99e mondial

Wimbledon – Grand Chelem

Défaite de 7-6 (4), 6-7 (4), 7-6 (4) et 6-5 face à l’Américain Michael Mmoh, 119e mondial

Roland-Garros – Grand Chelem

Défaite de 6-4, 6-4 et 6-3 face à l’Italien Fabio Fognini, 130e mondial

Lyon – ATP 250

Défaite par forfait face au Français Arthur Fils, 112e mondial

Victoire de 7-5 et 6-2 face à l’Espagnol Pablo Llamas Ruiz, 240e mondial

Rome – Masters 1000

Défaite de 6-4, 4-6 et 7-5 face à l’Australien Alexei Popyrin, 77e mondial

Madrid – Masters 1000

Défaite de 6-2, 3-6 et 7-6 (5) face aux Serbe Dusan Lajovic, 40e mondial

Miami – Masters 1000

Défaite de 6-2 et 7-5 face à l’Argentin Francisco Cerundolo, 31e mondial

Victoire de 7-6 (5) et 7-6 (8) face au Brésilien Thiago Monteiro, 81e mondial