Les commissions scolaires anglophones performent mieux que la moyenne québécoise, affirme le DG

Suite à la défaite du gouvernement Legault survenue cette semaine concernant la loi 40, Russel Copeman , directeur général de l’Association des commissions scolaires anglophones du Québec, s’est exprimé sur le jugement favorable rendu par le juge Lussier de la Cour supérieure.

Copeman a déclaré : « Le juge Lussier s’est rangé de notre côté et a indiqué qu’il y a plusieurs éléments de la loi 40 qui sont inconstitutionnels. »

Les arguments de Russel Copeman , disponible en balado via la plateforme audio QUB radio :

Le jugement invalide certaines dispositions de la loi 40, notamment la transformation des commissions scolaires anglophones en centres de services scolaires non élus. Copeman a souligné que cela brime le droit individuel et collectif des membres de la communauté anglophone de gérer et contrôler leurs établissements scolaires.

Il a également mis en avant la différence entre les commissions scolaires et les centres de services scolaires :

« Les commissions scolaires ont une certaine autonomie de gestion, contrairement aux centres de services scolaires où les décisions sont largement prises à Québec par le ministère de l’Éducation. », a-t-il expliqué au micro d’ Alexandre Moranville-Ouellet

Il conclut en défendant le système anglophone.

« Notre système performe bien et il doit être maintenu.»