Les conservateurs ont perdu leurs couilles!

Je ne pensais jamais écrire ça dans ma vie, mais il y a une première pour toute chose...

Le gouvernement Trudeau, que j’ai toujours trouvé mou, sans colonne vertébrale, prêt à se coucher devant le premier groupe de pression venu et expert dans l’art de parler des deux côtés de la bouche, eh bien, ce gouvernement, dans le dossier de Meta, a plus de couilles que le Parti conservateur du Canada (PCC).

Qui aurait cru?

À GENOUX DEVANT ZUCKERBERG

Alors que Justin Trudeau se tient debout face à Mark Zuckerberg et sa bande de pirates qui se croient plus forts que les gouvernements, les conservateurs tremblent dans leur culotte et demandent au PM de ne pas taxer Meta, car ça ferait de la pépeine aux Américains!

«Nous risquons de déclencher une escalade commerciale avec nos amis des États-Unis», a écrit Kyle Seeback, porte-parole conservateur en matière de commerce international.

Donc, pour ne pas heurter la sensibilité des Américains, il faudrait céder au chantage, c’est ça?

Il faudrait laisser Zuckerberg tondre les médias canadiens et les étouffer sans réagir?

On parle ici d’un géant gonzilliardaire qui chie des lingots d’or! Et qui se comporte comme un véritable «bully»!

Qui entre dans notre maison, ouvre le frigo, vide notre bar, va aux toilettes et ne prend même pas la peine de tirer la chasse, et il faudrait en plus le border et lui chanter une petite berceuse quand il se couche saoul mort dans notre lit?

C’est rendu ça, le Parti conservateur?

Des pleutres?

Quand c’est rendu que tu fais passer Justin Trudeau pour Capitaine Canada, c’est que tu es rendu bien bas...

«SERVEZ-VOUS!»

En 2022, les revenus de Méta, l’entreprise qui possède entre autres Facebook, étaient de 116 milliards de dollars.

Et on ne pourrait pas leur imposer une petite taxe de 3% sur les services numériques?

On devrait plutôt leur ouvrir toutes grandes les portes de la maison et leur dire: «Servez-vous, c’est bar ouvert»?

«Faites des gonzillions de dollars avec le contenu que produisent NOS médias, et ne versez pas le moindre kopek»?

Ça serait donc David, le méchant, et non Goliath?

Le p’tit cul qui tient un lance-pierres? C’est lui qu’on devrait terrasser?

«Quand un nain fait de l’ombre à un géant, c’est que tu as un problème d’éclairage», dit le dicton populaire.

Les conservateurs feraient mieux de réaligner leurs lampes, car les ombres que celles-ci projettent sur les murs de leur grotte donnent une fausse image de la réalité.

Je comprends que le PCC est le parti des affaires et de la libre entreprise, mais il y a une limite à faire la carpette devant des pirates corporatifs qui considèrent le monde entier comme leur cafétéria.

À ce que je sache, le Canada est un pays souverain.

Ce ne sont pas les conservateurs qui voulaient que le gouvernement ferme le chemin Roxham? Sous prétexte que les frontières doivent être respectées?

C’est quoi, la suite? On va laisser les multinationales venir chez nous et pomper nos ressources naturelles sans leur imposer la moindre redevance?

Tenez-vous debout, que diable!