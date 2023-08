Location cauchemardesque: une propriétaire utilise le logement d’un couple à son insu

Un couple d’Australiens de Sydney n’en ont pas cru leurs yeux lorsqu’ils ont réalisé que la propriétaire de leur logement rentrait à leur insu pour utiliser la cuisine et la salle de bain quand ils n’étaient pas là.

«Le propriétaire vivait dans une vanne juste devant la propriété. Et quand on partait, elle rentrait dans l’unité pour utiliser notre salle de bain, la cuisine et elle utilisait notre lessive – et je ne sais pas quoi d’autre – sans qu’on le sache», a relaté Tahlia Smith dans une vidéo sur TikTok partagée par le New York Post mercredi.

La femme originaire de Brisbane en Australie a expliqué avoir trouvé une location parfaite lors de son déménagement à Sydney, en expliquant avoir fait affaire avec une compagnie immobilière «légitime et notoire» pour trouver un logement.

L’appartement, près du centre-ville, était abordable et «entièrement meublé», a-t-elle poursuivi. Sauf qu’à leur arrivée, ils ont choisi d’ignorer certains éléments qui leur avaient semblé étranges à première vue.

Par exemple, la porte arrière était débarrée, et les lumières et ventilateurs allumés, malgré une vérification effectuée plus tôt dans la journée par l’agent immobilier. De la nourriture – dont des bananes et des produits en canne – se trouvait également dans les armoires. L’appartement semblait aussi avoir été nettoyé dans les minutes précédentes leur arrivée.

«Est-ce que quelqu’un vivait ici, une heure plus tôt?», aurait-elle demandé à l’agent.

Mais au fil des mois, la situation se serait corsée lorsqu’elle aurait remarqué qu’une femme vivait dans une vanne devant leur appartement, et entrait dans la bâtisse avec son chien pour fouiller dans leur courrier et leurs poubelles, a-t-elle poursuivi.

En informant la compagnie, le couple aurait appris qu’il s’agissait en fait de la propriétaire du bâtiment, avant de découvrir avec horreur qu’elle rentrait régulièrement dans leur logement. L’Australienne aurait aussitôt brisé le bail avec la compagnie.

Selon la loi australienne, un propriétaire ne peut accéder à un logement que si les locataires en ont été informés, et ce, au moins deux jours à l’avance, à moins d’une urgence, a rapporté le New York Post.