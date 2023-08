L’Université Concordia se dissocie des propos controversés de Gad Saad

L’Université Concordia précise qu’elle se dissocie des propos controversés du professeur de son institut, Gad Saad, à l’égard de l’accent des Québécois dans une réponse par courriel à TVA Nouvelles.

La porte-parole de l’université, Vannina Maestracci, annonce que ce qui a été dit par l’auteur, Gad Saad, à son passage au podcast de Joe Rogan il y a quelques jours «sont des propos individuels que Concordia ne partage pas et qui ne représentent pas l’université».

Elle explique que «la promotion et la valorisation du français sont importantes pour notre institution qui compte une grande majorité d’étudiants provenant du Québec et qui est fière de son appartenance et héritage québécois».

Dans la journée de mercredi, une pluie de commentaires et de réactions de la classe politique se sont enchainés après que M. Saad ait dit que «le français québécois est un affront à la dignité humaine».

Les langues forment la diversité culturelle de notre monde.



Jamais je décrirais une langue, un dialecte, un accent comme étant autre chose que beau. Encore moins comme @GadSaad «an affront to human dignity».



Le français québécois est perçu de cette façon par trop de Canadiens. pic.twitter.com/yJhPF5f0Pv — Olivier Leclair | La vallée qui murmure (@Olivier_Leclair) August 1, 2023

Le député du Parti québécois et porte-parole du troisième groupe d’opposition en matière de la langue française, Pascal Bérubé, avait déclaré hier que : «ce professeur à l’Université Concordia nous fait honte».

«Qu’il assume les conséquences s’il y en a. J’aimerais ça que l’Université Concordia nous dise s’ils acceptent ce genre de propos de l’un de leurs enseignants», a-t-il demandé en entrevue à TVA Nouvelles.

Ce sont des propos déplorables, choquants et surtout insultants. Il existe plusieurs accents au Québec et c’est ce qui nous distingue dans le monde entier. C’est ce qui fait notre particularité et nous en sommes très fiers! https://t.co/kNMarx19ng — Pascale Déry (@PascaleDery) August 2, 2023

La ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, avait quant à elle blâmé l’auteur du livre La «triste» vérité sur le bonheur: 8 secrets pour avoir une belle vie (The Saad Truth about Happiness: 8 Secrets for Leading the Good Life) pour ses «propos déplorables, choquants et surtout insultants».

Elle avait ajouté dans sa publication sur «X», anciennement Twitter, qu’«il existe plusieurs accents au Québec et c’est ce qui nous distingue dans le monde entier. C’est ce qui fait notre particularité et nous en sommes très fiers».