Où s’en va notre monde?

Je me pose beaucoup de questions sur la réalité du monde en 2023. Comme vous avez publié quelques opinions sur ce sujet au fil des mois, je me permets de vous donner la mienne. Sans être une sommité en la matière, j’apprécierais que ce que je pense mérite votre attention.

Je comprends de moins en moins ce qui se passe dans le monde et surtout chez nous. Malgré un taux de chômage élevé dans le pays et la province, on augmente sans cesse le nombre d’immigrants sous prétexte qu’ils vont combler les postes vacants dans divers secteurs. Pourquoi ne pas donner ces emplois à nos chômeurs ?

On vante les vertus de l’intelligence artificielle sans songer une minute qu’un jour ou l’autre, c’est elle qui va remplacer les humains dans certains emplois. Ne disait-on pas autrefois « Quand la technologie remplacera l’humain, l’humanité disparaîtra. » Bien moi je prédis qu’on s’en va par là et à une vitesse grand V à part de ça !

Ici au Québec, tout va assez mal merci ! Regardez ce qui se passe dans nos écoles avec la qualité du français qui ne cesse de décliner chez nos jeunes. Regardez ce qui se passe dans nos hôpitaux où l’attente aux urgences ne cesse de grandir pendant que les infirmières ratent leur examen d’entrée en masse.

On vit une augmentation exponentielle de l’usage d’armes à feu dans nos rues pendant que personne ne s’en préoccupe. Nos jeunes quittent l’école en grand nombre pour aller voler dans les dépanneurs, est-ce ça qu’on veut comme société ? Et pendant ce temps-là nos vieux souffrent et meurent dans des CHSLD mal tenus. Et je ne m’attarderai même pas à tous ces feux et toutes ces inondations à travers la province parce que tout ça, moi, ça me fait très peur !

Inconnue

Vous cantonner dans la peur vous met à risque d’un repli sur vous-même générateur de stress. Je corrige d’abord une fausse information concernant le taux de chômage. Au Québec, il n’a jamais été aussi bas avec un record de 3,9 % en janvier pour monter à 4,1 % en avril. Et au Canada il est stable à 5 %, ce qui se situe également dans une fourchette basse.

Dans l’ensemble du pays, les emplois disponibles ont augmenté dans divers secteurs comme le commerce (gros et détail), le transport, l’entreposage, l’information, la culture, les loisirs et même les services d’enseignement. Ce qui justifie amplement l’augmentation du taux d’immigrants qui s’avère nécessaire pour combler les postes vacants.

Un bref tour du monde vous permettrait de constater que dans les secteurs névralgiques comme la santé et l’éducation, la situation est difficile partout. Sans vouloir mettre l’entièreté de la faute sur la COVID-19, on ne peut pas nier le rôle négatif qu’elle a joué dans la perturbation de nos institutions. Quant aux recrudescences de feux et d’inondations, prenons-les comme des signaux d’alarme d’urgence pour nous conscientiser sur nos responsabilités individuelles et collectives, en matière de protection de notre environnement.