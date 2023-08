Participants recherchés pour «MasterChef Québec»

Après avoir conquis la planète avec ces nombreux formats, la compétition culinaire MasterChef sera enfin adaptée au Québec.

Dès l’hiver prochain, l’immense succès télévisuel qui met de l’avant des cuisiniers amateurs sera diffusé sur les ondes de TVA quotidiennement, à raison de quatre émissions par semaine. La première saison se déclinera ainsi en 52 épisodes de 30 minutes.

L’identité des juges sera de son côté dévoilée dans les semaines à venir. D’ici là, les cuisiniers en herbe intéressés à participer à la première saison sont invités à s’inscrire sur le site de l’émission.

Créée au Royaume-Uni et distribuée par Banijay – la firme derrière Big Brother et Survivor - , MasterChef réunit des passionnés de cuisine qui n’ont jamais travaillé en restauration. Au cours de leur séjour dans la cuisine de MasterChef, les participants devront rivaliser entre eux et concocter une variété de plats, dans le but d’impressionner un panel de juges réputés issus du monde culinaire, qui ne se gêneront certainement pas pour les surprendre et les mettre à l’épreuve.

Le gagnant ou la gagnante de la saison repart avec un grand prix de 50 000 $, sans oublier le prestigieux trophée de MasterChef.

L’adaptation québécoise sera réalisée par Guillaume St-Arnaud («Sortez-moi d’ici!») et produit par Pixcom, en collaboration avec Québecor Contenu.

Pour participer, les cuisiniers amateurs doivent être âgés de 18 ans ou plus, ne doivent pas travailler comme chef professionnel, et leur principale source de revenus ne peut pas provenir de la préparation et de la cuisson d’aliments frais dans un environnement professionnel.

Pour s’inscrire : c’est par ici.