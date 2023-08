Prochaine conquête de Trudeau: les paris sont lancés

Les paris vont bon train pour deviner qui sera le ou la prochaine prétendante de Justin Trudeau depuis que le premier ministre a annoncé sa rupture avec sa femme, Sophie Grégoire.

Justin Trudeau est-il «The Man» pour Taylor Swift? C’est du moins ce que pensent de nombreuses personnes qui sont allées voter pour le «Next Lover» du premier ministre à travers un sondage en ligne.

La chanteuse, qui n’avait jusque-là aucune date de prévue pour le Canada dans sa tournée internationale, en a annoncé six, jeudi, un jour après que Trudeau et sa femme aient dévoilé leur séparation.

Ex aequo avec Taylor Swift, on retrouve notamment Rihanna et Céline Dion, ainsi que la probabilité que Trudeau fasse son «coming out» dans la communauté LGBTQIA+ en 2023.

Les parieurs estiment toutefois que ces prétendants n’arrivent pas à la cheville de la ministre des Affaires étrangères, Melanie Joly, qui arrive en tête du classement. Elle est suivie de près par l’actrice Magalie Lepine-Blondeau (2e place) et par Melania Trump (3e).

Donald Trump est lui aussi dans le classement, aux côtés de Johnny Depp, Tom Cruise ou encore Barack Obama.