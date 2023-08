Séparation Trudeau-Grégoire: «ça arrive à tout le monde»

La séparation annoncée entre le premier ministre Justin Trudeau et sa femme des 18 dernières années, Sophie Grégoire, a provoqué une onde de choc dans la population.

• À lire aussi: Séparation Justin Trudeau: impact nul sur l’électorat, prévoient les experts

• À lire aussi: Justin Trudeau et Sophie Grégoire se séparent

• À lire aussi: La séparation du couple Trudeau-Grégoire fait le tour du monde

De nombreuses personnes rencontrées dans la rue se disaient fortement interpellées par la nouvelle.

«C’est la vie d’aujourd’hui, tout le monde se sépare, on passe tous par là», raconte un citoyen rencontré à Montréal. «C’était un très beau couple, je trouve ça plate», ajoute son ami.

Une dame a eu une pensée pour Sophie Grégoire-Trudeau.

«Je trouve ça toujours plus triste pour madame, elle a arrêté sa carrière, sa vie. Elle a arrêté bien des choses pour l’épauler.»

AFP

«Ça m’attriste. Je n’aime pas les séparations, ils formaient un beau couple, mais on ne connaît pas leur vie personnelle», ajoute une autre femme.

Un homme s’est montré particulièrement émotif. «Je suis déjà passé par là, je leur souhaite le meilleur», a-t-il laissé tomber.

AFP

«Il a le droit, c’est un être humain», ajoute une autre passante. «Il ne faut pas juger cela. J’ai vécu 25 ans avec un homme et je ne suis plus avec. On a divorcé, ça arrive à tout le monde», dit la femme plus philosophe.

Un dernier passant leur souhaite simplement de garder une belle relation pour les enfants.

AFP

Divorces au Canada

Selon les dernières données de Statistique Canada publiées en 2020, l’âge moyen des divorcés était de 44,5 ans chez les femmes et de 47 ans chez les hommes alors que les mariages duraient en moyenne 15,3 ans avant de se terminer par un divorce.

Les statistiques montraient aussi que 31% des demandes de divorce sont faites conjointement, ce qui suggère que les époux tendent de plus en plus à convenir des grandes lignes de leur divorce avant de procéder à une demande formelle auprès des tribunaux.

En 2019, le Canada avait le deuxième taux brut de divortialité le plus bas parmi les pays du G7.

Par ailleurs, les divorces ont diminué au cours des dernières décennies au Canada, notamment en raison du vieillissement de la population mariée, et des mariages moins nombreux chez les plus jeunes.