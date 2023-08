Un jeudi de poésie au Festival en Chanson de Petite-Vallée

La poésie était mise en valeur jeudi au Festival en Chanson de Petite-Vallée, où trois artistes reconnus d’abord pour leur prose, Dumas, Vincent Vallières et Natasha Kanapé, présentaient leurs spectacles au cours de la même journée.

• À lire aussi: Festival en chanson de Petite-Vallée: voyage de Pierre Flynn dans ses souvenirs

• À lire aussi: Festival en Chanson de Petite-Vallée: vivre chaque spectacle comme si c’était le dernier

• À lire aussi: La soirée des vétérans au Festival en chanson de Petite-Vallée

Souvent louangé pour ses qualités d’auteur-compositeur, c’est Vincent Vallières qui était la tête d’affiche du Grand Chapiteau Québecor vers 20 h, avec six musiciens sur scène. «Lors de mon dernier passage en 2020, j’étais tout seul, vous et mes chansons, on était tellement bien ! Au moins j’embauche du monde», a-t-il dit en ricanant avant de jouer les premières notes d’Avec toi.

Photo fournie par Alexandre Cotton

Rapidement, l’ambiance de fête avec le groupe s’installe. Le groupe danse, chante en harmonie, fait tout pour amener le public à danser, qui reste plutôt sage pour la première heure de la prestation. «Il y a beaucoup de laid dans le monde, les pandémies, la guerre, le monde à feu et à sang, le manque de jugement sur les réseaux sociaux, mais il y a encore du beau, comme ce soir», a souligné le chanteur originaire de l’Estrie, juste avant de jouer une des chansons favorites de l’endroit, Le bord de l’eau.

La fatigue de voir un public trop tranquille s’est fait sentir par le groupe sur scène. «Petite-Vallée, tu fais une garde partagée avec ta chaise et ce n’est pas négociable», a dit Vincent Vallières, le sourire en coin, jouant les premières notes de l’une de ses chansons les plus rock de son répertoire, Ok on part, suivi par une autre chanson dansante, Homme de rien. À ce moment-là, c’était vraiment tout le public, de tous âges, qui avait abandonné leur siège pour danser, jusqu’à la fin de la chanson, à la demande du musicien.

Crédit photo: Alexya Crôteau-Grégoire

Variation d’énergies importantes

«Je pense que je suis le seul chanteur qui demande à un public de se rasseoir», a-t-il ironisé, tout en s’installant au piano pour jouer «Un quart de piasse», une ballade qui a quand même du punch avec quelques notes de batterie.

Puis il demande (de manière facultative) au public de se relever pour danser sur Stone, pour se rasseoir à la chanson suivante, Asbestos. Bien que toutes ce soit toutes de bonnes ritournelles, la dynamique chanson qui bouge/chanson plus calme rendait l’énergie inégale, perdant par le fait même l’attention de quelques spectateurs.

Cet intérêt est revenu avec d’abord avec la touchante Lili, et «L’amour c’est pas pour les peureux», une chanson qui a ravivé l’énergie d’un public plus bruyant, mais toujours assis. «Ok maintenant c'est fini rester assis jusqu'à la fin du spectacle!», a demandé Vincent Vallières, qui a gardé une valeur sûre comme Café Lézard et Le temps passse pour la fin du spectacle. Comme un tout de magie, la foule est redevenue dynamique jusqu'à la fin.

Slam innu

Plus tôt, c’est la poétesse Natasha Kanapé qui présentait son spectacle au Théâtre de la Vielle Forge, pour une troisième fois depuis le début du festival.

Photo crédit: Alexya Crôteau-Grégoire

À l’entrée de la salle, les arrangements scéniques semblent plutôt simples : un micro pour elle, et un autre pour Manuel Gasse, qui l’a accompagné à la guitare, au piano et à la voix tout au long du concert. Mais ce qui surprend dès le début du concert, c’est à quel point celle qui est originaire de la communauté de Pessamit occupe la scène non seulement par ses mots, mais aussi par ses mouvements très précis, qui plonge la foule encore plus dans ses histoires.

«Je suis très heureuse d’être ici», a-t-elle dit d’abord en innu-aimun, puis en français. L’artiste multidisciplinaire présentait son spectacle «Nui Pimuten — Je veux marcher», un spectacle qu’elle a fait marcher pendant plusieurs années, et qui met en valeur les textes de ses deux premiers EP.

Crédit photo: Alexya Crôteau-Grégoire

À travers les différents poèmes, on voit entre autres les injustices vécues par les autochtones, mais aussi la propre reconnexion de la poétesse envers sa communauté.

Une des chansons, Les rescapés, est un hommage aux femmes autochtones disparues «parce que c’est quand même particulier de te faire dire que tu as dix fois plus de chances de disparaître parce que tu es femme et autochtone», a-t-elle dit. La dernière de la représentation, la tout aussi inoubliable Je reste, est un hommage à Joyce Echaquan, décédée à Joliette il y a plus de deux ans, a reçu une ovation à la fin de la ritournelle.