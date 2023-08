«Je le tue»: une admiratrice de Sébastien Delorme avoue lui avoir envoyé des menaces de mort

Une admiratrice du comédien Sébastien Delorme a avoué jeudi au palais de justice de Montréal lui avoir envoyé des menaces de mort l’été dernier sur les réseaux sociaux.

«Sébastien Delorme c’est un trou de cul. Un mangeur de marde. Ses parents et ses enfants sont comme lui. Je vois ce gars et je le tue. Je vois ses enfants et ils sont morts», a écrit Fanny Charron dans un message Facebook au comédien en août 2022.

La jeune femme de 33 ans a plaidé coupable jeudi matin au palais de justice de Montréal à une accusation de menace de mort envers l’acteur des populaires séries télévisées Indéfendable et District 31.

L’avocate de Charron, Me Delphine Tremblin, a mentionné que sa cliente avait une certaine «fragilité psychologique» et qu’elle vivait «une période difficile» lors des événements.

La résidente de La Prairie, sur la Rive-Sud de Montréal, avait dû passer deux nuits en prison à la suite de son arrestation l’an dernier. Ce séjour avait été «très dissuasif et pénible», selon Me Tremblin.

Origine

Fanny Charron est une fan de plusieurs personnalités publiques québécoises, notamment du monde de la télévision, du hockey et de la Formule 1. Sur son compte Facebook, il est possible de consulter des dizaines de clichés pris avec ces vedettes.

Elle avait notamment développé une admiration pour le comédien Sébastien Delorme, alias «Poupou», avec qui elle tentait de communiquer.

Sébastien Delorme l’aurait banni une première fois en décembre 2020. Charron aurait alors envoyé une série de menaces, avait affirmé le chroniqueur Hugo Dumas dans La Presse en mars dernier.

En décembre 2020, l’acteur a porté plainte à la police. s’est alors engagée à ne plus communiquer avec Sébastien Delorme pendant un an, selon les informations relayées par La Presse.

Elle a toutefois récidivé en août 2022, lorsqu’elle a envoyé des menaces au comédien, à sa femme et ses enfants.

«Madame a exprimé des regrets, des remords. Elle présente ses excuses», a mentionné au tribunal Me Tremblin. Fanny Charron a notamment rédigé une lettre d’excuse qui sera remise à Sébastien Delorme.

La trentenaire, qui n’avait pas d’antécédents criminels, a été condamnée à une absolution conditionnelle assortie à une probation de trois ans. Durant cette période, elle ne pourra contacter Sébastien Delorme et sa famille, se trouver près d’eux ou les mentionner sur les réseaux sociaux.