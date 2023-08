Une PME du cofondateur de la CAQ licencie 25 employés

Une entreprise en situation précaire, codétenue par le cofondateur de la CAQ, Charles Sirois, dans laquelle le gouvernement a investi 8 M$, vient de remercier 25 employés.

C’est ce que l’on apprend dans un avis de licenciement récent du ministère de l’Emploi.

Les 25 employés ont perdu leur gagne-pain le 7 juillet dernier dans l’atelier de la PME de transmissions mécaniques de Sainte-Julie, en Montérégie, peut-on lire.

Ça serait plus de la moitié des travailleurs si l’on se fie au registraire des entreprises du Québec, qui mentionne que Transmission CVTCORP a entre «26 et 49» employés.

Argent public

En janvier 2020, Transmission CVTCORP avait eu une prise de participation de 5 M$ de Québec pour un projet de 11,3 M$ qui devait «créer 27 emplois bien rémunérés», selon les mots de l’entreprise.

«Nous sommes fiers de participer à la réalisation d’un projet créateur d’emplois», s’était félicité par communiqué Christian Dubé, alors ministre responsable de la région de la Montérégie.

«Grâce à ce projet innovant et prometteur, CVTCORP assure sa croissance à long terme», avait souligné de son côté le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon.

Une autre aide de 3 M$ (un prêt) lui avait été octroyée dix mois plus tard.

Photo Francis Halin

Travailleurs inquiets

Mercredi, des travailleurs de l’atelier de la MRC de Marguerite-D’Youville croisés par Le Journal ont confié que les mises à pied récentes avaient fait mal au moral des troupes.

Certains ont évoqué un certain ralentissement économique pour expliquer les licenciements.

D’autres n’ont pas voulu s’avancer, mais se sont montrés tristes pour ceux et celles qui se sont donné corps et âme pour la PME ces dernières années.

Le Journal n’a pas pu obtenir une entrevue avec Transmission CVTCORP, malgré nos demandes répétées.

Télésystème Ltée, qui est son premier actionnaire (non majoritaire), n’a pas non plus répondu à nos demandes.

Le deuxième actionnaire de Transmission CVTCORP est le FONDS ID S.E.C. et son troisième, FONDS CYCLE CAPITAL I, S.E.C.

-Avec la collaboration de Sylvain Larocque