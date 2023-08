Un premier athlète trisomique s’invite au Marathon de Montréal

Ce n’est peut-être pas un Éthiopien fracassant un record qui retiendra l’attention lors du week-end du Marathon de Montréal, mais bien un jeune Montréalais au dossard 321.

Pour la première fois en 31 présentations, l’événement attribuera ce numéro à un athlète atteint de la trisomie 21. Et c’est Félix Bégin-Hétu qui aura l’honneur de le porter lors de la course de 10 kilomètres, le samedi 23 septembre.

«J’aime courir parce que c’est important de faire de l’exercice, parce que j’aime être en groupe et parce que ça me permet de manger de la poutine!» lance sans cachotterie le Montréalais de 27 ans en entrevue au Journal.

Du ballet au rap

Le syndrome dont souffre Félix ne l’a pas empêché de commencer à pratiquer des sports dès son plus jeune âge. En plus de la course à pied, il s’adonne à la natation, au basketball, à la boxe et au golf.

«La course, c’est mon sport préféré, et le basket», précise-t-il, tout en ajoutant qu’il adore danser avec les Grands Ballets canadiens, qui ont un programme d’inclusion, et chanter du rap.

«Félix a été chanceux, avance son père, Sylvain Hétu, il n’a pas de problème cardiaque comme plusieurs trisomiques. Beaucoup font de l’embonpoint, mais c’est en train de changer, tout comme l’espérance de vie qui augmente.»

C’est donc en compagnie de son père, un triathlète, que Félix s’entraîne en vue du marathon. Ils ont même rejoint le club Boréal, avec qui ils courent tous les mercredis dans l’arrondissement de Lachine.

«Félix a toujours eu un fort sentiment d’appartenance, que ce soit avec le Regroupement pour la trisomie 21 ou le club, explique M. Hétu. Il s’est bien adapté, même s’il n’avait jamais couru sur une piste. Il suit bien les exercices. On y va à notre rythme et les gens sont super gentils avec lui.»

«Je veux gagner!»

Félix Bégin-Hétu a l’habitude de courir aux côtés de centaines de personnes et autant de spectateurs lors de la Course Trois, 2, 1, Go!, à laquelle il participera encore une fois à la fin août.

Mais un mois plus tard, 18 500 participants sont attendus au Marathon de Montréal, les 23 et 24 septembre. Ce qui ne semble pas apeurer Félix.

«Courir avec des milliers de gens, c’est pas mal de personnes. Mais je veux gagner!» dit-il avec toute la sincérité du monde dans les yeux.

«Les gens l’encouragent souvent quand il court, peu habitués de voir un trisomique», renchérit son père, qui ne peut dissimuler sa fierté.

Sur les traces d’un phénomène américain

Quand l’organisation du Marathon de Montréal recherchait un athlète trisomique afin de joindre le mouvement du dossard 321, Félix a répondu présent sans hésiter.

«J’ai dit oui tout de suite», confirme-t-il.

À l’instar de Chris Nikic, qui est devenu le premier trisomique à compléter un Ironman (3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42,2 km de course à pied) en Floride en 2020, ainsi qu’à terminer le Marathon de Boston en 2021, Félix Bégin-Hétu pourrait inspirer des Québécois.

Quand on lui dit qu’il sera la vedette du Marathon de Montréal, un sourire gêné apparaît sur son visage avant qu’il ne s’empresse de répondre un «oui» bien assumé.

Le premier d’une longue série

Dès qu’il a entendu parler de l’initiative de réserver le dossard 321 pour un athlète vivant avec la trisomie 21, l’un des responsables du Marathon de Montréal a immédiatement voulu se joindre au mouvement, comme 200 autres organisations à travers le monde.

«J’ai tout de suite accroché, parce qu’au Marathon Beneva de Montréal, on se veut un événement qui est inclusif, rassembleur et qui est ouvert à tous», explique Alex Ratthé, en poste depuis 16 mois.

Le producteur délégué voulait donner la chance à un athlète d’ici de prendre part à l’une des courses de 1,5 km ou 10 km. Le Regroupement pour la trisomie 21 l’a mis en contact avec la famille Bégin-Hétu.

«Ils ont été tout de suite emballés et ils ont embarqué dans le projet, raconte M. Ratthé. On les a aidés à trouver un club et un entraîneur en Olivier Roy-Baillargeon. Ils sont sérieux dans leur démarche.»

«Peut-être que dans 2-3-4 ans, Félix pourra courir le marathon [42,2 km], souhaite-t-il. Plein de gens seront inspirés par son histoire. Ça va créer un mouvement et il y en aura de plus en plus. On pourrait éventuellement en avoir plusieurs, qui porteront les dossards 1-321, le 2-321, etc. Il n’y a pas de limite.»

Aucune excuse

M. Ratthé accompagnera Félix dans cette aventure jusqu’au bout. Il courra 5 km à ses côtés lors de la 16e Course Trois, 2, 1, Go!, le 26 août au parc Maisonneuve, et il sera à ses côtés pour le 10 km du Marathon de Montréal, le 23 septembre.

Pour lui, l’initiative du dossard 321 vise en plein dans le mille et répond aux valeurs d’inclusion de l’événement, qui pour la première fois offre également aux gens la possibilité de s’inscrire en tant que personne non-binaire.

«Nous avons aussi le programme Du cœur à la course et 61 organismes amasseront de l’argent pour des fondations», souligne M. Ratthée.

«C’est pour tout le monde, ça touche autant le jeune dès 3-4 ans avec le 1 km que celui qui veut gagner le marathon, celui qui revient d’une blessure ou qui se remet en forme avec le 5 km, énumère-t-il. Il n’y a aucune excuse de ne pas courir ou marcher.»

▶ Le volet compétition aura lieu le dimanche 24 septembre avec le demi-marathon et le marathon, mettant en vedette l’élite québécoise et canadienne, ainsi que plusieurs athlètes internationaux. Ceux-ci se partageront d’ailleurs une bourse de plus de 30 000$.

▶ Le Marathon de Québec, qui aura lieu le 30 septembre et le 1er octobre, est aussi à la recherche d’un athlète trisomique.