Bond marqué des cas de faillite et d'insolvabilité

Le Québec, comme le reste du Canada, continue d’enregistrer de fortes augmentations du nombre de faillites et de dossiers d’insolvabilité depuis le début de l’année.

Pour la première moitié de 2023, pas moins de 16 268 consommateurs et entreprises du Québec ont recouru aux dispositions de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) fédérale, selon le Bureau du surintendant des faillites (BSF).

Il s’agit d’une augmentation de 17,7% par rapport aux six premiers mois de l’année 2022. Comparativement à l’an dernier, le nombre de dossiers d’insolvabilité (faillites et propositions) a crû de 17% chez les consommateurs et de pas moins de 26% parmi les entreprises.

Hausses de taux en cause

Selon l’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation (ACPIR), le ralentissement des dépenses de consommateurs et l’augmentation rapide des taux d’intérêt ont accentué la pression qui pèse sur les entreprises.

«La hausse des coûts d’emprunt est l’un des principaux facteurs contribuant à leur détresse, résume le président du conseil de l’ACPIR, Jean-Daniel Breton. Les entreprises pourraient avoir besoin de plus de crédit ou doivent composer avec des coûts de financement plus élevés, liés à un endettement important.»

Selon les données du BSF, le portrait paraît encore pire dans le reste du pays. De fait, pendant la première moitié de 2023, le nombre de dossiers d’insolvabilité a crû de 20,7% au Canada comparativement à l’an dernier.

Le nombre de dossiers relatifs aux entreprises a bondi de 25,8% au Canada depuis le début de l’année, et de 37,8% au cours des 12 derniers mois. Les dossiers de consommateurs ont crû pour leur part de 20,5% depuis six mois, et de 23,5% si on ne tient compte que des seuls trois derniers mois, prenant fin le 31 juin 2023.

Presque 350 dossiers par jour

L’ACPIR calcule que pas moins de 343 consommateurs par jour, en moyenne, déposent actuellement un dossier d’insolvabilité. L’absence d’épargne suffisante pour faire face à leurs obligations lorsque survient une perte de revenu ou une hausse rapide de l’endettement est le plus souvent à l’origine des difficultés rencontrées.

André Bolduc, syndic autorisé en insolvabilité, craint qu’au rythme de dégradation actuelle de la santé des ménages (endettement, inflation, etc.), le nombre de dossiers d’insolvabilité de consommateurs dépasse les niveaux d’avant la pandémie avant la fin de l’année.

Ces derniers temps, le patronat multiplie les démarches auprès des gouvernements, tant à Québec qu’à Ottawa, afin qu’ils reportent encore d'une année différentes échéances de remboursement des aides d’urgence accordées aux entreprises pendant la pandémie de COVID-19. Comme ces échéances n’ont pas encore été atteintes, les hausses de dossier d’insolvabilité ne sauraient leur être attribuées.

Avec la collaboration de Sylvain Larocque.