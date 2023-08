Cancer du sein: Découvrez pourquoi le dépistage devrait commencer à l’âge de 40 ans

Les femmes qui se font dépister avant l’âge de 50 ans pour le cancer du sein auraient de meilleures chances de survie, selon une étude publiée dans le Journal of Clinical Oncology.

Une équipe de chercheurs de L'Hôpital d'Ottawa et de l'Université d'Ottawa a découvert que les personnes vivant dans les provinces et les territoires où le dépistage du cancer du sein était pratiqué chez les femmes âgées de 40 à 49 ans avaient un risque de décès plus faible.

Les chercheurs ont utilisé les statistiques de 50 921 femmes âgées de 40 à 59 ans ayant reçu un diagnostic de cancer du sein entre 2002 et 2007 qui figuraient au Registre canadien du cancer de Statistique Canada.

Les données montrent que les taux de cancer étaient plus élevés chez les femmes âgées de 50 à 59 ans dans les provinces et les territoires où les dépistages précoces ne sont pas disponibles.

Lorsque le dépistage avait lieu plus tôt, les chances de survivre au cancer du sein, dix ans après le diagnostic, étaient de 84,8 %. Pour les provinces et les territoires où la détection précoce n'était pas disponible, le taux de survie d'une femme après dix ans était de 82,9 %.