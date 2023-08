Coparentalité: Justin Trudeau et Sophie Grégoire choisissent le «nesting»

L’annonce de la séparation du couple Trudeau-Grégoire a créé mercredi une commotion; plusieurs citoyens se sont interrogés sur la façon dont les deux parents allaient gérer la garde de leurs enfants.

C'est après 18 années de vie commune que Justin Trudeau et Sophie Grégoire ont choisi de se séparer.

S'agissant de la garde des enfants, le couple a opté pour une solution qui peut paraitre quelque peu inusitée pour plusieurs personnes.

Les trois enfants du couple demeureront en effet à Rideau Cottage, laquelle demeure est occupée depuis 2016 par le premier ministre Justin Trudeau et sa famille, et ce sont les parents de ceux-ci, M. Trudeau et Mme Grégoire, qui partageront la résidence.

Ce mode de cohabitation – pour lequel aucun mot en français n’est attesté – s’appelle le «nesting», dont le terme, dérivé de «nest» (nid, en français) souligne l’attention particulière qui est portée, à l’occasion de la séparation d’un couple, au nid familial.

«C’est peu commun, mais c’est une solution qui est mise de l’avant pour essayer de privilégier la stabilité des enfants», explique en entrevue à TVA Nouvelles Me Annie Drapeau, avocate et médiatrice.

Le concept est simple: ce ne sont pas alors les enfants, qui par exemple une semaine sur deux, passent d’une maison à une autre, mais les parents.

La pratique gagne par ailleurs en popularité depuis quelques années.

«C’est une solution qui est de plus en plus mise de l’avant. Si je me réfère à mes dernières années de pratique, il y en a de plus en plus. Par contre, c’est une situation qui souvent est transitoire, qui est temporaire», détaille M. Drapeau.

Si le nesting présente une alternative pour les parents qui ne savent pas encore comment évolueront les choses, par exemple si les deux resteront dans la même ville, etc., il constitue aussi, pour plusieurs, une bouée de secours inespéré au regard de l’état actuel du marché immobilier.

«La majorité du temps, ce qui fait qu’on va utiliser le nesting, c’est des considérations financières, parce que les gens ont pas nécessairement les moyens d’entretenir, de payer une maison et, à côté, de se payer un logement, ou même d’acquérir une seconde maison», mentionne Mme Drapeau.

Pour tout savoir sur le nesting, écoutez l’entrevue complète de Me Annie Drapeau dans la vidéo ci-dessus.