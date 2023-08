Crise des opioïdes: la cheffe d’une Première Nation déclare l’état d’urgence

La cheffe d’une Première Nation en Ontario veut plus d’aide pour lutter contre la crise des opioïdes.

La cheffe de la Première Nation Chippewas de Nawash, en Ontario, Veronica Smith, a déclaré l’état d’urgence lors d’une séance du conseil, le 26 juin dernier.

«Au cours des cinq dernières années, nous avons eu plus de 45 décès liés à la drogue et à la crise des opioïdes. Si nous ne commençons pas à nous attaquer au problème, il ne fera qu'empirer», a-t-elle dit à CTV News.

Une surdose de fentanyl a d’ailleurs coûté la vie du fils de Veronica Smith.

«Sa dépendance n'a pas commencé du jour au lendemain, a-t-elle expliqué. Il avait une dépendance de longue date qui s'est aggravée avec le temps. Les drogues deviennent de plus en plus addictives. Je ne pense même pas qu'il ait réalisé à quel point le fentanyl était addictif.»

Veronica Smith sait que le problème est présent depuis plusieurs années. Il se serait toutefois aggravé lors de la pandémie de COVID-19.

«Nous avons constaté une augmentation du besoin de services sociaux, la violence familiale a augmenté, a-t-elle indiqué. Les dépendances ont également augmenté. L'isolement social a vraiment joué un rôle sur les gens de la communauté.»

La colonisation a, selon elle, encore des conséquences sur la santé mentale de son peuple. Veronica Smith estime que les connaissances autochtones pourraient prendre plus de place, et ce, pour le bien de la population.

«Nous avons des moyens et nous avons des médicaments et des cérémonies qui pourraient aider notre peuple dans le processus de guérison, a-t-elle souligné. Je pense que nous devons commencer à utiliser beaucoup plus nos propres options, nos propres enseignements traditionnels et l'utilisation de nos aînés.»