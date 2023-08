De la valeur de notre si belle langue française

Je suis tannée d’entendre régulièrement « un heure » au lieu « d’une heure », « toutes les jours » au lieu de « tous les jours », « j’y vas » au lieu de « j’y vais », « c’est l’fun » au lieu de « c’est plaisant », « ça va pas bin » au lieu de « ça va pas bien ». J’ose même demander à mon Journal de Montréal de ne plus écrire « weekend » pour son édition de samedi-dimanche. Les médias devraient être les premiers à cesser d’employer des mots anglais, incluant la télé et la radio.

Il y a urgence de cesser d’utiliser dans notre langage quotidien, des expressions venant d’un anglais mal parlé, transmis par nos ancêtres colonisés. Mais par contre, je suis loin de penser qu’on ne devrait pas apprendre à parler l’anglais. Mon père était bilingue parce qu’il avait dans sa lignée une ancêtre anglophone. Malheureusement, il n’a pas pris la peine de l’enseigner à ses enfants. Mais autant je regrette ce fait, autant je trouve inacceptable d’émailler notre discours francophone de mots en anglais.

Rayon de soleil

Même si on s’entend qu’il faudra plus qu’une discipline personnelle de chacun d’entre nous pour améliorer sa langue parlée et écrite pour sauver le français au Québec, ce serait déjà ça de pris.