Des agents du SPVM poursuivis pour avoir fouillé à nu un jeune en pleine rue

Un policier qui avait été suspendu pour avoir arrêté sans raison un homme noir pourrait à nouveau faire face à des sanctions pour avoir fouillé à nu un jeune d’origine jamaïcaine en pleine rue dans le Vieux-Montréal à l’automne 2020.

« Le demandeur a subi une arrestation illégale, une fouille abusive et un usage de la force non justifiée », peut-on lire dans une poursuite déposée récemment au palais de justice de Montréal.

Keenan Sawyers, 26 ans, y réclame 255 000$ en dommages aux policiers Jean-Philippe Théorêt et Rebecca Décarie-Corbeille du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

En 2021, l’agent Théorêt avait été suspendu 30 jours par le Comité de déontologie policière après avoir été reconnu coupable de profilage racial. Quatre ans plus tôt, il avait arrêté un homme noir de 54 ans, qu’il a plaqué au sol, menotté et fouillé, avant de réaliser qu’il y avait eu erreur sur la personne.

Arrestation « humiliante »

Le 6 novembre 2020 vers 22h30, les agents Théorêt et Décarie-Corbeille ont aperçu un véhicule Jaguar circuler sur la rue McGill, puis se stationner face à un immeuble.

Ils ont alors décidé d’intercepter la voiture louée, conduite par Keenan Sawyers, afin de faire des vérifications au Code de la sécurité routière.

L’agente Décarie-Corbeille lui a ordonné de lui fournir ses documents. M. Sawyers a alors décidé de contacter son avocat afin de recevoir un avis juridique.

Peu après, l’agent Théorêt a fracassé la vitre arrière du côté conducteur avec un bâton télescopique et sa collègue est entrée dans le véhicule afin de retirer le téléphone des mains de M. Sawyers.

Le résident de Lasalle est ensuite tiré sur la banquette arrière, puis a été sorti du véhicule de luxe. Il est alors mis en état d’arrestation pour entrave.

« Il a été trainé dans la vitre brisée alors qu’on lui bloquait les voies respiratoires par une encolure », mentionne-t-on dans la poursuite.

M. Sawyers s’est retrouvé couché au sol et fouillé à nu par l’agent Théorêt, qui a retiré ses pantalons et sous-vêtements. Le policier a ensuite palpé la région de l’aine, où il a trouvé 9,35g d’héroïne, qui est saisie.

« Les défendeurs n’avaient aucun motif de procéder à une fouille à nu, fouille qui n’avait aucun lien avec l’arrestation d’entrave [...] à ce moment précis, soit dehors, dans la rue et auraient dû attendre de se rendre au poste de police pour ce faire », précise-t-on dans la poursuite.

Non coupable

Lors du procès criminel en septembre 2021, l’arrestation et la fouille ont été déclarées illégales et abusives. M. Sawyers a alors été acquitté des accusations d’entrave à un agent de la paix et de possession de drogue.

Dans la poursuite, le jeune homme mentionne qu’il a « été blessé, choqué et humilié » par cette arrestation.

M. Sawyers a quelques dossiers criminels à son actif. Il a notamment écopé de 16 mois de prison en 2021 pour possession d’une arme à feu prohibée et à 51 mois en 2022 pour possession de fentanyl en vue d’en faire le trafic.