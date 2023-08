Hausse des transactions immobilières: les résidences sur l’île de Montréal prisées en juillet

Les acheteurs n’ont pas boudé la région métropolitaine pour trouver leur future résidence en juillet, notamment l’île de Montréal qui a connu une hausse des transactions immobilières pour la première fois depuis juin 2021.

Au total, 3098 ventes résidentielles ont été notées dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal. Il s’agit d’une augmentation de 1% par rapport à juillet 2022, selon l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).

L’île de Montréal s’est toutefois particulièrement distinguée avec un bond de 12% des ventes par rapport à la même période l’année passée.

«Pour la première fois depuis l’été 2021, c’est l’île de Montréal qui tire l’activité de la métropole vers le haut, propulsée par les ventes de petits immeubles à revenus et celles des unifamiliales», a constaté Charles Brant, directeur du Service de l’analyse de marché de l’APCIQ.

Le secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu a de son côté enregistré une hausse de 23% entre juillet 2022 et 2023, quand ceux de Vaudreuil-Soulanges et Laval ont connu une croissance respective de 3% et 5%.

À l’inverse, la Rive-Nord et la Rive-Sud de Montréal ont été moins prisées par les acheteurs et ont fait face à des baisses de 13% et 2% des ventes.

En général, les unifamiliales (+3%) et les petites propriétés à revenus (+15%) se sont plus démarquées que les copropriétés dont les ventes ont chuté de 4%.

Le prix médian des plex a baissé de 6% en juillet par rapport à l’année dernière pour atteindre 735 000$. À l’inverse, le coût des unifamiliales a légèrement augmenté (+1%) avec un prix médian à 555 000$, quand celui des copropriétés est resté à 395 000$.

La Capitale-Nationale très prisée

Le mois de juillet a enregistré un deuxième record des ventes résidentielles dans la RMR de Québec, avec le secteur de la Rive-Sud en tête grâce à un bond de 66% des ventes.

L’agglomération de Québec (+12%) suit ce secteur, quand la périphérie nord de Québec a diminué de 5% ses ventes.

Au total, 650 ventes résidentielles ont été observées le mois dernier, soit une hausse de 19% en comparaison de juillet 2022.

«La hausse de l’activité du marché de Québec surpasse de loin celle des autres grandes villes québécoises et de la province en général», a remarqué M. Brant.

La vente des copropriétés a connu une progression de 26% en juillet, contre une hausse de 18% des unifamiliales et de 2% pour les plex.

Le prix médian des copropriétés a augmenté de 5% en s’établissant à 247 000$, quand celui des unifamiliales n’a pas bougé à 350 000$. Le coût médian des plex a lui reculé de 1% pour atteindre 380 000$.