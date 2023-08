Huit arrestations et 4 kg de champignons magiques saisis lors des perquisitions

Les perquisitions menées au cours du dernier mois dans l’enquête sur la boutique de champignons magiques FunGuyz, à Montréal, ont permis l’arrestation de huit suspects et la saisie de près de 4 kg de champignons magiques, ont annoncé les autorités vendredi.

Depuis l’ouverture du magasin FunGuyz le 10 juillet dernier, les policiers de Montréal sont débarqués trois fois sur place pour y saisir toute la marchandise illicite et tous les équipements qui s’y trouvaient.

Chaque fois, la boutique était complètement vide à la suite du départ des forces de l’ordre.

Les opérations menées contre cette boutique et ses responsables ont jusqu’à maintenant permis de saisir 4 kg de champignons magiques en vrac, 753 grammes de psilocybine dans des produits comestibles, 1643 comprimés de psilocybine et un peu plus de 10 000 $ en argent comptant, selon le plus récent bilan fourni par le SPVM.

La psilocybine est un hallucinogène qui produit des effets similaires à ceux du LSD, selon Santé Canada.

Huit suspects âgés de 20 à 50 ans ont été arrêtés, pour ensuite être remis en liberté avec une promesse de comparaître à une date ultérieure.

La plus récente perquisition menée chez FunGuyz a eu lieu jeudi midi. En plus de saisir des stupéfiants et divers éléments de preuves à l’intérieur, les forces de l’ordre ont également obtenu une ordonnance de blocage sur l’immeuble qui accueille le commerce, afin qu’il ne puisse plus rouvrir ses portes.

Il faut savoir que lors des deux premières perquisitions menées dans la boutique, les dirigeants de FunGuyz ont chaque fois défié la loi en rouvrant leurs portes aux clients quelques jours plus tard.

L’opération de jeudi a également amené les policiers à investir un condo de Longueuil, où ils ont dû abattre par arme à feu un chien de type rottweiler qui s’est montré agressif envers eux.

«Le SPVM tient à rappeler à la population que les substances vendues par les individus impliqués sont illégales selon les dispositions du Code criminel canadien, a réagi le corps policier montréalais par voie de communiqué. En ayant pignon sur rue, ce commerce pourrait donner faussement l’impression d’agir en toute légalité. Il n’en est rien: le lieu utilisé ne dispose d’aucune autorisation lui permettant d’exploiter de façon légitime ce type de point de vente.»

Selon nos informations, l’enquête policière a permis d’établir que l’un des employés de la boutique aurait utilisé sa fille âgée de seulement 10 ans pour effectuer des livraisons de champignons magiques à certains clients.

Le SPVM a mentionné que son enquête portant sur les activités de FunGuyz était toujours en cours.