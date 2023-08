La vie politique est souvent dure et ingrate

Justin Trudeau et Sophie Grégoire Trudeau viennent d’annoncer leur séparation. Un moment difficile pour eux et leurs enfants et ils méritent la paix qu’ils ont demandée au public canadien.

C’est par ailleurs un événement qui nous incite à réfléchir, ensemble, sur la vie politique et les exigences qu’elle impose aux élus à tous les paliers de gouvernement.

Au cours de la dernière année, nous avons vu des élus municipaux québécois tout simplement «sacrer ça là» et démissionner en raison des insultes qu’ils (et, surtout, elles!) subissent lors des réunions de conseils municipaux.

Le ton monte souvent

À Québec, le volume monte souvent et rapidement. C’est pour cela que tellement de Québécois apprécient le changement de ton apporté du chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon.

J’ai fait mes classes à l’Assemblée nationale à une autre époque, avec l’horizon d’un référendum qui divisait. On était aussi subtils que des pirates avec le couteau entre les dents. C’était le propre des débats entre élus il y a 30 ans.

Ce qui est nouveau, aujourd’hui, c’est l’ajout des injures constantes sur les réseaux sociaux. Dans l’heure qui a suivi l’annonce de la séparation du couple Grégoire-Trudeau, les réseaux sociaux regorgeaient d’insultes. La honte.

Le rôle des réseaux sociaux

Depuis une génération, la capacité de dénicher d’autres personnes insatisfaites et hargneuses est devenue très facile grâce aux réseaux sociaux. Ce qui est nouveau, c’est le fait que les illuminés commencent à sortir de derrière leurs écrans.

Peu importe ce qu’on pense des idées politiques des uns et des autres, c’est un affront à notre démocratie de voir le premier ministre Trudeau se faire garrocher de la garnotte par des imbéciles crinqués.

Les heures de travail en politique, on ne les compte pas. Quand j’ai entendu les critiques acerbes dirigées contre les élus à Québec après une augmentation méritée depuis longtemps, j’étais découragé. C’est trop facile.

On plante les élus à qui mieux mieux, c’est gratuit. Mais ces élus sont aussi le fondement de notre démocratie.

Oui, la vie est particulièrement difficile ces temps-ci. Beaucoup de familles ressentent les effets d’une inflation importante et ont de plus en plus de difficulté à joindre les deux bouts.

Autant il y a des politiciens à la Donald Trump qui attisent les clivages dans notre société, autant il y a des gens ordinaires, anonymes derrière leurs claviers, qui poussent à la violence et propagent la haine.

C’est pour ça que c’est un devoir citoyen de prendre acte de là où nous sommes rendus comme société dans notre traitement des élus.

Protéger et respecter

Si nous voulons préserver un système démocratique où c’est la population qui choisit qui va nous gouverner, il ne faut pas prendre à la légère l’importance de protéger la qualité de vie et la sécurité des élus.

Le couple Grégoire-Trudeau a beaucoup donné. Sophie Grégoire Trudeau a laissé sa propre carrière dans les médias et a travaillé sans relâche comme bénévole. Leur vie et celle de leurs enfants seront marquées, pour le meilleur et pour le pire, par leur passage en politique.

Souhaitons juste, maintenant, qu’ils puissent voir leur vie privée respectée.