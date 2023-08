La zone piétonne sème la grogne sur la rue des Remparts

Le projet pilote de zone piétonne dans le Vieux-Québec ne fait pas que des heureux chez les résidents et les commerçants du secteur. La circulation automobile interdite sur d’autres artères et les nombreuses zones de travaux ont transformé la rue des Remparts en «véritable autoroute».

Jusqu’au 18 août, la Ville de Québec a pris la décision d’interdire la circulation de véhicules entre 11h et minuit sur une dizaine de rues résidentielles situées au cœur du secteur historique de la capitale.

Si certains citoyens demandent depuis plusieurs années l’instauration d’une zone piétonne pour permettre la libre circulation dans le Quartier latin pendant l’été, d’autres y ont découvert plus d’inconvénients que d’avantages.

«Pour nous, c’est assez terrible, déplore Jeanne, une résidente de la rue des Remparts. Il y a vraiment plus de trafic que ce qu’on a l’habitude de voir.»

Le président du comité citoyen du Vieux-Québec, Michel Masse, affirme avoir reçu les mêmes échos d’autres résidents. Selon lui, la problématique sur la rue des Remparts est accentuée par les travaux sur la rue de Buade qui «empêchent les véhicules lourds de contourner le périmètre par le sud».

Louise Paradis, qui habite sur la rue Saint-Flavien, soutient qu’elle appuie toujours l’instauration d’une zone piétonne, mais que le déploiement de cette dernière laisse place à l’amélioration.

«C’est difficile de recevoir des gens chez nous, parce qu’ils ne peuvent pas vraiment passer la barrière ou se stationner dans le coin. [...] Par contre, c’est vraiment plus tranquille le soir et je trouve ça bien que les gens puissent se promener.»

Casse-tête

Au passage du Journal, un résident du coin pestait contre les automobilistes contraints de faire demi-tour puisqu’il n’est pas permis d’accéder à la rue Hamel depuis la rue des Remparts. En arrivant de l’ouest, cette dernière est donc sans issue, comme le montre la photo suivante.

Vincent Desbiens

La signalisation contradictoire crée ainsi des problèmes récurrents près de l’un des deux points d’accès au quartier pour les détenteurs de vignettes, au grand désarroi des employés qui contrôlent les allées et venues.

Un surveillant visiblement découragé s’est résigné à laisser passer quelques voitures qui n’avaient pas l’espace pour rebrousser chemin.

«C’est assez décourageant qu’ils aient pas encore réglé ce problème-là. Ça fait un mois que les barrières sont en place et personne n’est venu arranger ça», fait valoir Martin Landry, un retraité qui a l’habitude d’aller se balader dans le Vieux-Québec.

Touristes conquis

Si la zone piétonne ne fait pas l’unanimité chez les résidents du secteur, c’est tout le contraire chez les touristes. Des visiteurs qui en étaient à leur premier passage dans la capitale ont même été surpris d’apprendre que la circulation est permise en temps normal.

Vincent Desbiens

«Des voitures passent ici normalement? On dirait que je ne peux pas imaginer qu’il y a des véhicules qui passent sur de si belles rues historiques, surtout qu’elles sont très étroites! [...] Je trouve ça bien comme initiative, c’est silencieux quand on s’éloigne un peu [de la rue Saint-Jean] et ça donne envie de se balader», conclut Barry Rupert, au bras de sa femme Maggie sur la rue Couillard.

Pour leur part, les commerçants de la côte de la Fabrique et de la rue Couillard s’entendent pour dire que la zone piétonne ne joue pas «un rôle majeur» dans leur achalandage. Certains se plaignent plutôt des nombreuses zones de travaux qui tapissent le secteur historique.

Vincent Desbiens

Ce qu’ils ont dit:

«L’idée d’une zone piétonne c’est bien, mais il faudrait vraiment arranger les barrières. Ça envoie le mauvais message aux piétons et j’en ai vu qui n’osent pas passer à cause de ça. Il faudrait revoir cette partie-là si le projet revient l’an prochain.»

– Hai Fong, propriétaire de l’Épicerie de la rue Couillard

«Ça fait des années que les citoyens du Quartier latin le demandaient et on est très content de la manière dont ça se passe. Comme tout projet pilote, il y a place à l’amélioration, mais ça ajoute certainement à la qualité de vie.»

– Michel Masse, président du Comité citoyen du Vieux-Québec

«À qui est-ce que ça sert vraiment? J’ai l’impression que ce sont les touristes qui en profitent, pendant que nous on doit se battre pour trouver du stationnement. J’espère que la Ville va repenser à son affaire.»

– Un résident mécontent de la rue Hamel