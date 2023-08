Les anciennes danseuses de Lizzo ont répondu à sa déclaration

Les anciennes danseuses de Lizzo ont riposté après que la chanteuse de «Truth Hurts» est sortie du silence pour évoquer les plaintes dont elle fait l'objet.

La star de 35 ans a été poursuivie par les danseuses Arianna Davis, Crystal Williams et Noelle Rodriguez, qui l'ont accusée de harcèlement sexuel, racial et religieux et d'avoir créé un environnement de travail hostile, entre autres. Lizzo a répondu aux allégations jeudi, les niant et les qualifiant de «scandaleuses».

«Je ne suis pas là pour être considérée comme une victime, mais je sais aussi que je ne suis pas la méchante que les gens et les médias m'ont dépeinte ces derniers jours», a écrit la lauréate d'un Grammy Award dans sa déclaration. «Je suis très ouverte en ce qui concerne ma sexualité et mon expression, mais je ne peux pas accepter ou permettre aux gens d'utiliser cette ouverture pour me faire passer pour ce que je ne suis pas.»

Peu après la publication de la déclaration de Lizzo, les danseuses ont réagi lors d'une interview pour Channel 4.

«Au départ, cela n'a fait qu'accentuer ma déception par rapport à ce que je ressentais et à la façon dont j'étais traitée», a déclaré Crystal Williams, qui a rejoint l'équipe de Lizzo en 2021.

«Je pense que le thème général de tout cela est que nos expériences et nos traumatismes n'appartiennent qu'à nous. On a l'impression que cela a été complètement ignoré [...] On a l'impression qu'on nous a fait porter de fausses accusations alors que ce n'est pas le cas. Oui, c'était très décourageant de lire et de se sentir négligée, surtout avec ce qu'elle représente en ce qui concerne l'émancipation des femmes - la santé mentale, la positivité du corps - et encore plus de prouver que ce n'est pas le cas, parce que rien n'a été reconnu dans cette déclaration», a ajouté la danseuse.

Lors d'une apparition conjointe avec Crystal Williams sur CBS News, Arianna Davis a quant à elle évoqué ses affirmations selon lesquelles Lizzo l'avait forcée à toucher une danseuse nue dans un club de strip-tease à Amsterdam.

«Je n'ai rien demandé. J'ai dit non à plusieurs reprises», a déclaré Arianna Davis, qui a également rejoint l'équipe en 2021. «J'étais absolument mortifiée, tout le monde a éclaté de rire», a-t-elle ajouté.

La plainte a aussi été déposée contre la société de production de Lizzo, Big Grrrl Big Touring, Inc., et la responsable de l'équipe de danse Shirlene Quigley.