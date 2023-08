La 43e édition de l’Omnium de Golf André Chalut au profit de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière a amassé la somme record de 93 400 $. La famille Chalut organise depuis 43 ans ce remarquable tournoi et, afin de souligner cette édition, l’ancien numéro 43 du Canadien, Patrice Brisebois, était le président d’honneur.

Photos Pascale Vallée

Lors de la remise du chèque, on apercevait Michel Beaudry, Dominique Ducharme, Alain Chalut, Alexandre Chalut, Patrice Brisebois, le président d’honneur, Lucien Deblois et Martin Lafleur.

Deux gars de la région de Joliette qui ont connu beaucoup de succès comme entraîneurs de hockey, Jacques Laporte et Dominique Ducharme, qui est, lui, entraîneur adjoint à Las Vegas.

Le gagnant de la coupe Stanley avec le Canadien, Lucien Deblois a été surpris lorsqu’on lui a remis un gâteau pour souligner son anniversaire de naissance.

Lors d’un voyage de pêche au thon rouge à Gaspé, Marc-Antoine Joly, Marco Scott et Thomas Boisjoli, de l’équipe Sugar Hogue, le club privé de Toitures Hogue, ont attrapé un thon rouge de 755 livres. Le thon était au menu de la cabane à sucre, Sugar Hogue.

Dominic Simard, le président des Ducs de Longueuil de la Ligue de Baseball Junior Élite du Québec, est en compagnie de son premier partenaire d’affaires lorsqu’il a été nommé président, l’électricien Frank Mastro.

L’ancien arbitre de la LHJMQ Jean-Paul Bergeron et le retraité et légendaire arbitre de la LNH Denis Morel ont tenu leur Tournoi de golf annuel des Arbitres, au Mirage. Plus d’une centaine de golfeurs ont participé à cette belle journée de golf.

Les joueurs actifs, les anciens joueurs des Ducs de Longueuil Junior Élite, ainsi que les partenaires d’affaires jouent un rôle important au sein de l’équipe. L’excellent lanceur, Simon Lusignan, ainsi que l’ancien lanceur Xavier Leduc, qui tient une bière à l’effigie des Ducs, entourent la dynamique partenaire d’affaires, Véronique Caron, de Multi-Prêts Équipe Caron.