Mariage féérique : ce couple se marie quatre fois à Disney

Un couple a vécu non pas une journée de noce mémorable sous le thème de Disney, mais bien quatre et prévoit encore deux autres «mariages Disney».

Shellie, dont le nom de famille a été tu à sa demande, n’avait jamais rêvé d’un grand mariage, mais après avoir dit oui à son époux à Disneyland Resort en 2016, elle est retournée trois fois au parc à thème de Californie pour renouveler ses vœux.

«Une fois que tu as eu un mariage Disney, tu es juste accro et tu en veux un autre», a-t-elle raconté à NBC News.

Pour éviter de bombarder ses amis et sa famille sur ses réseaux sociaux, la femme s’est même créé un compte Instagram qu’elle a nommé «The Serial Bride». C’est via cette plateforme qu’elle partage des photos de son premier mariage à Disneyland, mais aussi de sa cérémonie sous le thème de Star Wars pour renouveler ses vœux ainsi que des photos de mariage captées à Walt Disney World, en Floride.

La mariée a toutefois avoué que l’idée de se marier au parc à thème était plutôt celle de son mari puisque Disneyland était «leur place», «où nous pouvons nous enfuir ensemble et oublier à propos de la vie de tous les jours», a-t-elle précisé.

C’est lors de la cérémonie que les deux amateurs de Disney ont réalisé qu’ils auraient voulu que la magie dure plus longtemps.

«Nous ne savions pas que le jour de notre mariage passerait si vite et honnêtement, nous souhaitons tous les deux avoir plus de temps à notre réception pour manger et danser. La journée était très différente de ce à quoi nous nous attendions pour notre mariage», a expliqué Shellie.

Ainsi, ils ont décidé de renouveler leurs vœux trois fois plutôt qu’une. Il s’agissait toutefois de plus petites cérémonies.

«Les personnes qui me connaissent et m’aiment le plus soutiennent mes choix tant que je suis heureuse et que je ne m’endette pas avec ces renouvellements de vœux inutiles», a-t-elle souligné.

Les mariages Disney étant très dispendieux, le couple se doit d’avoir un budget très strict pour réussir à s’offrir ces cérémonies. Ainsi, Shellie a déjà planifié son budget pour les cinq années à venir afin de pouvoir s’offrir ses prochains «mariages Disney».